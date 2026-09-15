La confirmación en el caso Lian Flores que sacude a todos y que cambia todo por completo

El Gobierno de Córdoba aumentó a $40 millones la recompensa por Lian

La resolución oficial establece que la recompensa estará destinada a aquellas personas que proporcionen información “certera y verificable” relacionada con el paradero de Lian Gael Flores Soraire.

El objetivo de las autoridades es recibir datos que no solamente sean aportados de buena fe, sino que además puedan ser comprobados y tengan utilidad concreta para la investigación. La normativa habla de información “fidedigna y con un grado de verosimilitud suficiente” que pueda contribuir a localizar al niño de manera perentoria.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba decidió duplicar el monto que había sido establecido originalmente. La recompensa había comenzado en $20 millones y ahora asciende a $40 millones, una cifra que busca generar nuevas posibilidades en una causa que lleva largos meses sin una respuesta definitiva.

La decisión también vuelve a colocar el caso de Lian en la agenda pública, especialmente porque el paso del tiempo no permitió esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El niño desapareció en febrero de 2025 y desde entonces no pudo ser localizado.

La investigación se mantiene abierta y las autoridades continúan analizando información que pueda aportar elementos para determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición.

La desaparición de Lian ocurrió en Ballesteros Sud

Lian Gael Flores Soraire desapareció cuando tenía 3 años, en una zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba.

Su desaparición generó desde el primer momento una intensa búsqueda, con participación de investigadores, fuerzas de seguridad y organismos judiciales. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a los diferentes procedimientos realizados, el caso continúa sin una resolución.

La ausencia de una pista definitiva convirtió la búsqueda en una investigación especialmente compleja. A medida que pasaron los meses, las autoridades tuvieron que revisar diferentes escenarios y analizar distintas posibilidades sobre qué pudo haber sucedido con el menor.

Para la familia, el paso del tiempo representa además una situación de enorme incertidumbre. La falta de certezas sobre el destino de Lian mantiene abierta la necesidad de continuar investigando y de encontrar información que permita reconstruir sus últimos movimientos.

Ahora, con la recompensa elevada a $40 millones, el Gobierno provincial busca que cualquier persona que pueda tener información relevante se acerque a las autoridades.

La Fiscalía difundió una imagen de cómo podría verse Lian actualmente

Una de las medidas adoptadas durante la investigación estuvo relacionada con la posibilidad de que el paso del tiempo haya modificado considerablemente la apariencia del niño.

En enero de 2026, el Ministerio Público Fiscal difundió una imagen elaborada mediante Inteligencia Artificial para mostrar una posible apariencia actual de Lian. Para ese momento, el menor tendría aproximadamente 4 años.

La publicación fue realizada con el objetivo de facilitar su reconocimiento y permitir que quienes pudieran haberlo visto contaran con una referencia más cercana a su posible aspecto actual.

La Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville explicó que las imágenes habían sido realizadas a partir de fotografías anteriores y mediante una reconstrucción gráfica facial de progresión de edad.

El propósito de esta herramienta fue generar una representación aproximada de cómo podría verse Lian después del tiempo transcurrido desde su desaparición.

La utilización de este tipo de imágenes respondió a una necesidad concreta de la búsqueda: facilitar la identificación del niño ante la posibilidad de que alguien pudiera haberlo visto sin reconocerlo por su aspecto anterior.

La investigación todavía no logró establecer qué ocurrió con el niño

Uno de los principales interrogantes del caso continúa siendo qué ocurrió con Lian después de su desaparición.

Durante la investigación fueron consideradas diferentes hipótesis y se realizaron procedimientos destinados a obtener información que permitiera determinar si el niño permaneció en la zona o si pudo haber sido trasladado a otro lugar.

Con el paso de los meses también aparecieron versiones que planteaban la posibilidad de un desplazamiento hacia otros países de la región, entre ellos Bolivia y Perú.

Sin embargo, las alertas vinculadas con esos posibles destinos fueron posteriormente descartadas y no permitieron establecer el paradero del menor.

El escenario sigue siendo incierto y la investigación no cuenta, hasta el momento, con un elemento definitivo que permita explicar qué sucedió.

Por eso, la nueva recompensa apunta especialmente a la posibilidad de que alguien que tenga conocimiento de algún hecho relacionado con Lian pueda aportar información a la Justicia.

La familia sostiene que alguien podía conocer la rutina del niño

La familia de Lian mantiene desde el comienzo el pedido de que todas las líneas investigativas continúen siendo analizadas.

En declaraciones realizadas durante la búsqueda, la madre del niño planteó la posibilidad de que la desaparición haya sido protagonizada por una persona que conocía previamente los movimientos familiares.

Según sostuvo, quien se llevó al niño podría haber conocido la rutina cotidiana de la familia y los lugares donde Lian acostumbraba jugar.

“Conocía nuestros movimientos, nuestra rutina, fue alguien que sabía donde jugaba el niño. Es imposible que sea una persona desconocida”, había señalado.

Esa apreciación forma parte de las distintas hipótesis que rodearon la investigación, aunque la Justicia todavía debe determinar qué ocurrió efectivamente.

La falta de una pista concluyente impide establecer una explicación definitiva sobre la desaparición.

Por eso, para la familia, una de las principales prioridades continúa siendo que la investigación no pierda impulso pese al tiempo transcurrido.

Los padres de Lian reclaman que la causa continúe avanzando

El paso del tiempo no modificó el pedido de los padres: quieren conocer qué ocurrió con su hijo y dónde se encuentra.

La familia sostiene que la investigación debe continuar abierta y que todavía existen preguntas fundamentales que necesitan una respuesta.

“Pedimos que se siga investigando. Queremos saber qué es lo que pasó, a dónde fue”, expresaron los padres de Lian al referirse a la situación de la causa.

También reconocieron el trabajo realizado desde el comienzo, aunque remarcaron la ausencia de resultados concretos: “La Justicia trabajó desde el principio, pero no tenemos ningún indicio, ninguna pista firme”.

Ese reclamo vuelve a cobrar fuerza después de la decisión del Gobierno cordobés de duplicar la recompensa.

La expectativa de las autoridades es que la posibilidad de recibir $40 millones impulse a personas que tengan información relevante a presentarse y aportar sus datos.

Qué condiciones debe cumplir la información para acceder a la recompensa

El nuevo monto no está destinado a cualquier dato relacionado con el caso. La resolución establece que la información debe reunir determinadas características para ser considerada dentro de la recompensa.

En particular, debe tratarse de información certera, verificable y fidedigna, además de contar con un nivel suficiente de verosimilitud que permita orientar las tareas destinadas a localizar al menor.

Esto significa que una versión sin elementos comprobables no necesariamente será considerada suficiente.

El objetivo de la recompensa es obtener información concreta que pueda ser contrastada por los investigadores y que tenga capacidad real para contribuir con la localización de Lian.

El incremento hasta los $40 millones constituye, en ese sentido, una nueva herramienta dentro de una investigación que todavía permanece abierta.

Más de un año y medio después, la búsqueda de Lian continúa

Desde aquella desaparición ocurrida en Ballesteros Sud en febrero de 2025, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿dónde está Lian Gael Flores Soraire?

El niño tenía 3 años cuando fue visto por última vez y actualmente tendría alrededor de 4 años.

La difusión de una imagen de progresión de edad, las diferentes hipótesis analizadas y ahora el incremento de la recompensa forman parte de los esfuerzos destinados a mantener activa la búsqueda.

El caso continúa siendo investigado y las autoridades necesitan nuevos elementos para avanzar hacia una respuesta.

La decisión del Gobierno de Córdoba de elevar la recompensa a $40 millones busca justamente abrir una nueva posibilidad: que una persona que conozca algún dato relevante decida comunicarlo y que esa información pueda ser verificada por los investigadores.

Mientras tanto, la familia continúa esperando una respuesta.

A más de un año y medio de la desaparición, encontrar a Lian sigue siendo el objetivo central de una investigación que permanece abierta y que todavía busca una pista capaz de romper el silencio sobre su paradero.