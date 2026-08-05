Cambia WhatsApp: qué son los GRUPO SIMILARES y cómo hacer para quitar a un integrante

Con el paso del tiempo, los chats grupales fueron creciendo en cantidad de participantes y también en complejidad. En muchos casos, administrar una conversación con decenas o incluso cientos de personas puede resultar complicado, especialmente cuando es necesario tomar decisiones rápidas o comunicar información importante.

Por ese motivo, Meta desarrolló nuevas funciones orientadas a reducir el desorden y hacer que la comunicación sea mucho más eficiente, evitando mensajes repetidos o la necesidad de realizar tareas manuales que consumen tiempo.

Las novedades ya comenzaron a distribuirse oficialmente y estarán disponibles para todos los usuarios que cuenten con la versión más reciente de la aplicación.

Las encuestas de WhatsApp ahora son mucho más completas

Una de las actualizaciones más importantes afecta a una de las herramientas más utilizadas dentro de los grupos: las encuestas.

Hasta ahora, esta función permitía crear votaciones simples para conocer la opinión de los integrantes del chat. Sin embargo, presentaba algunas limitaciones que dificultaban su uso en determinadas situaciones.

Con la nueva actualización, las encuestas incorporan varias características que las vuelven mucho más útiles.

Entre las principales novedades se destacan:

Fecha y hora de finalización , para que la encuesta se cierre automáticamente cuando termine el plazo establecido.

, para que la encuesta se cierre automáticamente cuando termine el plazo establecido. Mayor privacidad , ya que será posible ocultar la identidad de quienes emitieron su voto.

, ya que será posible ocultar la identidad de quienes emitieron su voto. Edición de la pregunta, una función que permitirá corregir errores o agregar aclaraciones durante los primeros 15 minutos después de haber creado la encuesta.

Estas mejoras buscan que las votaciones sean más prácticas tanto para grupos familiares como para equipos de trabajo, cursos o comunidades donde resulta necesario tomar decisiones de manera organizada.

Además, al establecer un vencimiento automático, ya no será necesario recordar manualmente cuándo termina la votación ni cerrar el proceso mediante nuevos mensajes.

La función @todos llega oficialmente a WhatsApp

Otra de las herramientas que más expectativas generó es la incorporación de @todos, una característica inspirada en plataformas como Discord o Slack.

Gracias a esta función, un único mensaje puede notificar simultáneamente a todos los integrantes del grupo, evitando tener que mencionar uno por uno a cada participante.

Esta novedad resulta especialmente útil cuando es necesario comunicar información urgente o recordar fechas importantes.

Algunos ejemplos de uso incluyen:

Avisar un cambio de horario en una reunión.

Recordar la fecha límite para entregar un trabajo.

Informar modificaciones en un evento.

Comunicar anuncios importantes dentro de grupos escolares o laborales.

De esta manera, cualquier integrante recibirá una notificación que permitirá identificar rápidamente que existe un mensaje relevante para todo el grupo.

Habrá restricciones para los grupos más numerosos

Aunque la función @todos estará disponible para todos los usuarios, Meta estableció ciertas limitaciones para evitar un uso excesivo de las notificaciones.

En los grupos que superen los 32 integrantes, únicamente los administradores tendrán permiso para utilizar esta herramienta.

El objetivo es impedir que cualquier participante pueda generar constantes avisos masivos que terminen saturando a los demás miembros.

De esta forma, la aplicación intenta encontrar un equilibrio entre mantener informados a todos los usuarios y evitar interrupciones innecesarias.

Cada usuario podrá controlar cómo recibir estas notificaciones

Otra de las ventajas incorporadas por WhatsApp es que cada persona tendrá la posibilidad de personalizar la recepción de las menciones masivas.

Aunque los mensajes enviados mediante @todos podrán aparecer incluso cuando el grupo permanezca silenciado, los usuarios conservarán el control sobre estas alertas.

Desde el apartado de configuración será posible decidir:

Cómo recibir estas notificaciones.

Si mantenerlas activas.

O incluso deshabilitarlas completamente.

Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia según las preferencias de cada usuario, evitando interrupciones constantes sin perder acceso a los avisos verdaderamente importantes.

Crear un grupo similar será cuestión de segundos

Otra mejora pensada para ahorrar tiempo está relacionada con la creación de nuevos grupos.

Hasta ahora, cuando era necesario abrir un chat con prácticamente los mismos integrantes de otro grupo, había que repetir todo el proceso manualmente, seleccionando contacto por contacto.

Con la nueva herramienta denominada "Crear un grupo similar", ese procedimiento cambia por completo.

Desde la configuración del grupo actual será posible generar automáticamente otro chat con los mismos participantes.

Antes de finalizar la creación, el administrador podrá:

Eliminar algunos integrantes.

Incorporar nuevos contactos.

Cambiar el nombre del grupo.

Personalizar la configuración inicial.

Gracias a esta función, organizar nuevos proyectos, eventos o actividades será mucho más rápido y evitará repetir tareas innecesarias.

WhatsApp continúa ampliando las funciones para grupos

Estas novedades llegan para complementar otras herramientas presentadas durante los últimos meses.

Entre ellas aparecen funciones como:

Historial compartido para nuevos integrantes.

Recordatorios de eventos.

Etiquetas para identificar participantes.

Llamadas de voz y videollamadas desde WhatsApp Web.

La estrategia de Meta apunta a que WhatsApp deje de ser únicamente una aplicación para intercambiar mensajes y se transforme en una plataforma de colaboración cada vez más completa, capaz de competir con otras soluciones utilizadas en ámbitos laborales y educativos.

La actualización ya comenzó a distribuirse de forma oficial

Aunque algunos usuarios habían podido probar determinadas funciones durante las últimas semanas mediante versiones beta o actualizaciones graduales, Meta confirmó el despliegue oficial de todas estas herramientas.

Esto significa que llegarán progresivamente a dispositivos Android y iPhone compatibles, siempre que tengan instalada la versión más reciente de la aplicación.

Como ocurre con otras actualizaciones importantes, es posible que algunos usuarios las reciban antes que otros dependiendo del país o del calendario de distribución definido por la compañía.

En caso de que todavía no aparezcan disponibles, se recomienda verificar si existe una actualización pendiente desde la tienda oficial correspondiente.

Meta busca una comunicación más organizada y eficiente

Con estas nuevas funciones, WhatsApp da un nuevo paso en la evolución de sus chats grupales, apostando por herramientas que simplifican la organización y reducen el tiempo necesario para coordinar actividades entre varias personas.

Las encuestas con vencimiento automático y mayor privacidad, la llegada oficial de @todos, la posibilidad de crear grupos similares en pocos segundos y las nuevas opciones de configuración muestran el interés de Meta por adaptar la plataforma a un uso cada vez más profesional, sin perder la sencillez que caracteriza a la aplicación.

En un contexto donde los grupos reúnen desde pequeños círculos familiares hasta comunidades con cientos de integrantes, estas incorporaciones apuntan a hacer que la comunicación sea más clara, ordenada y efectiva, permitiendo que la información importante llegue a quien corresponde sin complicaciones ni mensajes innecesarios. Con esta actualización, WhatsApp continúa consolidándose como una de las plataformas de mensajería más completas y utilizadas del mundo.