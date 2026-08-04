En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
Mensajes
TECNOLOGÍA

WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar

Estas actualizaciones en WhatsApp se suman a otras mejoras recientes, como el historial de mensajes de grupo, las etiquetas de miembros y los recordatorios de eventos.

Banner Seguinos en google DESK
WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar. (Foto: Gentileza Prensa)

WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar. (Foto: Gentileza Prensa)

Los chats grupales son mejores en WhatsApp, ya sea para mantenerse cerca de tu círculo íntimo o para coordinar tu liga de fantasy. Hoy los están mejorando aún más con nuevas actualizaciones de encuestas para tomar decisiones más rápido, menciones con @todos para llamar la atención de cada uno de los miembros y una forma más sencilla de crear nuevos chats en grupo a partir de grupos existentes.

Leé también Tu cuenta de WhatsApp puede ser SUSPENDIDA de forma permanente si incumples esta regla de la empresa
WhatsApp pide eliminar estas aplicaciones cuanto antes para evitar el bloqueo de la cuenta

Mejores encuestas: están trabajando para que las encuestas sean aún más útiles para las decisiones grupales con tres nuevas mejoras. Ahora podés definir una hora de finalización para que se bloquee la votación cuando se acabe el tiempo, ocultar los nombres de los votantes para que todo el grupo se sienta más cómodo compartiendo sus preferencias y editar las preguntas de tu encuesta en 15 minutos si encontrás un error de tipeo o necesitás aclarar algo. Ya sea que estés finalizando los detalles de cuándo y dónde reunirse, ahora es más fácil pasar rápidamente de la pregunta a la decisión.

@todos: alerta a todos los participantes de un chat grupal sobre mensajes importantes y urgentes. Ya no tendrás que etiquetar a las personas una por una o esperar que tu mensaje capte la atención en un chat grupal ajetreado. Usa @todos para notificar a todos sobre mensajes urgentes, como cierres de escuelas u oficinas, fechas límite de eventos o cambios de último momento en tus planes. En los grupos más grandes de 32 personas, la función @todos está disponible solo para los administradores.

Aunque la función @todos te alertará sobre mensajes importantes incluso en chats grupales silenciados, seguís teniendo el control sobre cómo recibes notificaciones y podés silenciar @todos cuando quieras en los ajustes de notificaciones.

Crea chats grupales a partir de grupos existentes: iniciá al instante un nuevo chat grupal con personas de un grupo existente con solo un toque, sin necesidad de agregar a las personas una por una. Esta función es perfecta para mantener una conversación paralela y planificar una fiesta sorpresa, coordinar la logística de un evento o profundizar en un tema sin sobrecargar el chat principal.

A principios de este año, se actualizaron los chats de grupo con el lanzamiento del historial de mensajes de grupo, etiquetas de miembros y recordatorios de eventos. Continuando con ese impulso y presentando encuestas más inteligentes, menciones con @todos y una creación más rápida de grupos. Con más de 100 millones de personas en los EE. UU. en WhatsApp y más de 3000 millones de personas en todo el mundo, no hay un mejor lugar para tus chats en grupo.

En pocas palabras

  • WhatsApp renueva sus chats grupales: la plataforma introduce nuevas funciones para mejorar la organización y agilidad de las conversaciones.historial de mensajes de grupo
  • Nuevas herramientas de encuestas: ahora es posible definir fecha de finalización, ocultar votantes y editar preguntas, facilitando la toma de decisiones rápidas.
  • Funciones de mención y creación de grupos: se implementa @todos para notificaciones urgentes y la posibilidad de crear nuevos chats a partir de grupos existentes para conversaciones paralelas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp Mensajes
Notas relacionadas
Adiós a WhatsApp: deja de funcionar en agosto para estos celulares
WhatsApp anunció sus novedades para mejorar la experiencia de llamadas entre dispositivos
Alfajores de nuez y chocolate blanco: la receta fácil para que salgan exquisitos y con un relleno cremoso

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar