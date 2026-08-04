WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar

Crea chats grupales a partir de grupos existentes: iniciá al instante un nuevo chat grupal con personas de un grupo existente con solo un toque, sin necesidad de agregar a las personas una por una. Esta función es perfecta para mantener una conversación paralela y planificar una fiesta sorpresa, coordinar la logística de un evento o profundizar en un tema sin sobrecargar el chat principal.

A principios de este año, se actualizaron los chats de grupo con el lanzamiento del historial de mensajes de grupo, etiquetas de miembros y recordatorios de eventos. Continuando con ese impulso y presentando encuestas más inteligentes, menciones con @todos y una creación más rápida de grupos. Con más de 100 millones de personas en los EE. UU. en WhatsApp y más de 3000 millones de personas en todo el mundo, no hay un mejor lugar para tus chats en grupo.