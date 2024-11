Camilota se animó a mostrar los cambios de su cuerpo frente al espejo y disparó contra los que algunos: "Mentira..."

Casi al borde de las lágrimas se animó a mostrarse en el espejo y en mostrar su evolución: muchísimos kilos menos y un aprendizaje para toda la vida.

image.png

“No saben la emoción que voy trayendo, que voy manejando”, dijo al borde de las lágrimas.

“Verme así, miren, es algo tan lindo. Un logro, porque siempre me quedé con las palabras que la gente me decía ‘vos no podes’, mentira. No escuchen: escuché su cuerpos, su corazón, a ustedes mismos, como lo hago yo en este momento”, dijo.

“Basta de estar para todos y no estar para vos”, dijo a sus seguidores y a su misma.