La millonaria oferta que podría cambiar por completo el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

De acuerdo a la información difundida, el acuerdo incluiría un salario garantizado de 2 millones de euros, acompañado además por otro millón destinado a derechos de imagen. A eso se sumaría un tercer millón bajo el concepto de “bono de lealtad”, una cifra pensada especialmente para reforzar la continuidad del futbolista en el club turco.

Pero los números no terminan ahí. El paquete económico también contemplaría premios extraordinarios ligados al rendimiento colectivo del equipo. Entre ellos, 500 mil euros adicionales en caso de conquistar nuevamente la liga local, otros 500 mil si el Galatasaray logra clasificarse a los cuartos de final de la Champions League y hasta 750 mil euros extra si alcanzan las semifinales del certamen europeo.

En cuanto a los objetivos personales, las cifras tampoco pasan desapercibidas. Según trascendió, Icardi podría recibir un millón de euros más si supera la barrera de los 15 goles en la Superliga turca. Además, obtendría otro millón extra en caso de convertir al menos cinco tantos en la Champions.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención aparece en la letra chica del contrato. Siempre según las versiones que circulan en Turquía, existiría una cláusula automática que extendería el vínculo hasta la temporada 2027/2028 si el delantero cumple ciertas metas deportivas. Entre ellas, disputar un mínimo de 60 minutos en el 60% de los encuentros o participar directamente en más de 20 goles.

TW Arat - oferta histórica del Galatasaray a Mauro Icardi

La decisión, de todos modos, no dependería únicamente del dinero. Para la China Suárez, continuar viviendo en Estambul representa cierta tranquilidad y un perfil mucho más alejado de la exposición mediática argentina. Aunque, al mismo tiempo, implicaría mantenerse lejos de proyectos laborales, compromisos artísticos y gran parte de su rutina familiar en el país.

Por ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez hicieron declaraciones públicas sobre qué harán en los próximos meses. Pero en Turquía ya aseguran que el Galatasaray está dispuesto a hacer lo imposible para conservar a su máxima figura.

Mauro Icardi y la China Suárez - festejos Galatasaray

Qué hizo Mauro Icardi con las cosas de Wanda Nara que quedaron en Turquía

La conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando nuevos capítulos y, en las últimas horas, salió a la luz una decisión del futbolista que volvió a generar polémica. Según trascendió, el delantero habría tomado una determinación con respecto a varios objetos personales que la mediática le reclama desde hace tiempo y que permanecían en la casa que ambos compartían en Turquía.

Desde hace meses, la conductora viene manifestando públicamente su enojo por no haber recuperado todavía distintas pertenencias que quedaron en la propiedad familiar ubicada en Estambul. Incluso, en más de una oportunidad dejó en evidencia su incomodidad por la demora en la entrega tanto de elementos suyos como de cosas correspondientes a sus hijos.

En ese contexto, fue Juan Etchegoyen quien reveló detalles de la medida que habría tomado el actual novio de la China Suárez. Según contó el periodista, el jugador comenzó a enviar cajas con pertenencias rumbo a Italia y hasta apareció una imagen donde se verían todos los objetos listos para ser trasladados.

“Una nueva mudanza de Icardi de Turquía a Italia, me cuentan que está mandando cosas, muchas cajas y una copa que es la que ganó Wanda Nara en el Bailando de Italia”, explicó el comunicador durante su participación en Mitre Live.

Más adelante, profundizó sobre el tema y deslizó que el gesto no habría sido casual. “(Icardi) Está enviando todas estas pertenencias a Milano y además la mojada de oreja con el trofeo que ganó Wanda años atrás en el Bailando”, aseguró.

De acuerdo a lo relatado, el conflicto por los objetos personales todavía estaría lejos de resolverse. “Hablé con diferentes personas del entorno de Wanda Nara y me cuentan que Mauro sigue sin mandarle las cosas. No solo a ella sino a los nenes también de cosas que han quedado en Estambul”, sostuvo.

Mauro Icardi mudanza cosas Wanda Nara en turquia

La decisión de incluir entre las cajas el trofeo que Wanda obtuvo durante su paso por la televisión italiana llamó especialmente la atención y fue interpretada por muchos como una provocación directa hacia su ex pareja.

Por otro lado, el periodista también se refirió al futuro profesional del delantero y sorprendió con una versión inesperada sobre su carrera. Según indicó, el jugador seguiría ligado al fútbol turco, aunque ya no vestiría la camiseta del Galatasaray.

“La información que tengo es que Icardi va a terminar jugando en un club menor de Turquía porque Galatasaray no le va a pagar lo que le está pagando hoy. Lo quiere otro club turco que acaba de ascender y pondría bastante dinero”, concluyó Etchegoyen.