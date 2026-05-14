El dramático momento que vive Jimena Barón en Alemania en medio de un viaje familiar: “Duele muchísimo”

Tras recibir una enorme cantidad de mensajes por parte de sus seguidores, la cantante contó que muchos coincidieron en que podría tratarse de un “ojo de gallo”, conocido médicamente como heloma interdigital. Se trata de una pequeña callosidad dolorosa que suele generarse por el roce constante entre los dedos o por el uso de calzado ajustado.

Ig Jimena Barón pie ojo de gallo

En otra publicación, la artista mostró incluso una captura con información médica encontrada en internet, donde se detallaba que esta lesión aparece generalmente entre el cuarto y el quinto dedo del pie y es consecuencia de la fricción permanente y la presión en la zona.

Lejos de dramatizar la situación, Jimena Barón apeló una vez más a su clásico humor y agradeció el “diagnóstico virtual” de sus seguidores. “Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto”, escribió con ironía.

Además, también se lamentó porque el problema terminó condicionando sus outfits durante el viaje. “Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas”, comentó divertida.

Por último, la cantante mostró las sandalias que logró conseguir en Alemania para evitar que el dedo lastimado siga rozando y empeore la inflamación. Entre resignada y divertida, cerró: “Bueno, compré las sandalias más feas del mercado, pero me dejan el dedo a salvo... No lo puedo creer”.

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Cuál fue el inesperado inconveniente familiar de Jimena Barón durante su viaje a Corrientes

Lejos de la postal perfecta de una escapada familiar sin sobresaltos, Jimena Barón volvió a dejar en evidencia que los viajes por ruta pueden convertirse en verdaderas cajas de sorpresas. Todo comenzó a principios de abril, cuando la artista emprendió rumbo a Corrientes junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y Arturo, con la intención de disfrutar de un fin de semana largo en modo relax. Sin embargo, lo que parecía un plan tranquilo terminó derivando en una seguidilla de imprevistos, tensiones y momentos desopilantes que la propia cantante decidió compartir en sus redes sociales con su ya característico humor.

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El primer episodio se dio en pleno trayecto, cuando Jimena Barón publicó un breve video en el que se veía a su pareja descendiendo del vehículo, detenido en las inmediaciones de una gomería. “Fantástico”, escribió con ironía, mientras él conversaba con los trabajadores del lugar. Minutos más tarde, la actriz volvió a aparecer en sus historias, esta vez con un filtro distendido, para contar lo que estaba ocurriendo: “Hola, chicos. Bueno, no sabemos qué pasó si se pinchó la rueda o qué. Frenamos acá. Los muchachos estaban comiendo un sanguchito, los estamos esperando, pero no está saliendo todo tan bien”.

La situación no quedó ahí y derivó en un nuevo descargo en el que la cantante expuso, siempre en tono humorístico, cómo el contratiempo impactó en la dinámica de la pareja. “Y a Matías eso le molesta, a mí también, y no se ocupa de las cosas suyas ya. Entonces estamos con el tema de tantas cosas querés. Bueno, estate a la altura de lo que querés, siendo responsable, acordándote, organizando tus cosas. Y eso sería más o menos lo que está pasando. Yo estoy medio zen, entonces también irrita que yo proponga todo el tiempo. Estamos en sintonías que no están buenas, hacemos un cambio. Entonces chocamos todos, entre que yo estoy ya medio Buda, se complica”, expresó mientras aguardaban una solución.

IG Jimena Barón viaje familiar 1

Finalmente, el viaje no continuó como estaba previsto y la familia decidió regresar. “Después de siete horas de auto, llegamos. A casa”, escribió Jimena Barón junto a una imagen donde se los veía rodeados de valijas y huevos de Pascua. Sin embargo, lejos de dar por terminado el plan, la artista dejó en claro que todo seguía en pie: compartió la foto de un despertador marcando las 4 de la mañana y agregó: “Un pequeño percance (ya resuelto) con el auto. Mañana retomamos el viaje en este precioso y práctico horario”. Finalmente, cumplieron con lo previsto durante la madrugada de este jueves, sumando así un nuevo capítulo a sus ya clásicas anécdotas ruteras.