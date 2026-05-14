La particular respuesta de Maxi López a una foto subida por Wanda Nara donde se lo ve con Agustín Bernasconi

“Las vueltas de la vida”, escribió ella despertando aún más incertidumbre sobre el real vínculo que mantiene con su compañero de elenco en la comedia romántica. Esa foto generó un enorme revuelo en las redes.

Esto llegó a Maxi López, quien lejos de enojarse respondió con humor al posteo de su ex en Instagram. El ex futbolista compartió otra imagen similiar en su cuenta y agregó al pie “Respeto entre actores”, junto a dos emojis y sumándose a la broma de la madre de sus hijos mayores.

Cabe recordar que Maxi es protagonista de la serie vertical Triángulo Amoroso de Telefe con Wanda y Agustín Bernasconi hace lo propio en la película que filma con la rubia en Uruguay.

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Qué dijo Maxi López ante los rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Maxi López fue consultado por el programa Intrusos (América Tv) sobre los rumores de crisis y separación de Wanda Nara y Martín Migueles y contó lo que sabe.

El ex futbolista aclaró cuándo vio en persona por última vez al empresario y la particular invitación que recibió: "Compartimos el cumpleaños de uno de uno de los chicos porque lo festejamos en casa de Solange así que eso sí. Me invitó varias veces a jugar al fútbol pero no juego más, ahora cocino, soy streamer, actor...", bromeó.

"Entonces lo viste, ¿para vos siguen juntos?", indagó el conductor Adrián Pallares. A lo que el ex participante de MasterChef Celebrity evitó entrar en detalles del tema: "La verdad que no sé, habría que preguntarle a ella cuando vuelva de Uruguay. Ma gané el Solange después de varios años, son códigos entre nosotros", precisó.

"Hace cuatro semanas se fue a Uruguay así que tendría el fin de semana creo que tendría que estar volviendo. No me meto más ahí adentro, pregúntenle a los protagonistas", cerró sobre el presente de Wanda Nara y sin entrar en detalles.