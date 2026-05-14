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La particular respuesta de Maxi López a una foto subida por Wanda Nara donde se lo ve con Agustín Bernasconi

Wanda Nara compartió una curiosa imagen donde se veía al actor Agustín Bernasconi de chico junto a Maxi López en la época donde jugaba en River. Qué dijo el ex futbolista.

14 may 2026, 08:45
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La particular respuesta de Maxi López a una foto subida por Wanda Nara donde se lo ve con Agustín Bernasconi
La particular respuesta de Maxi López a una foto subida por Wanda Nara donde se lo ve con Agustín Bernasconi

La particular respuesta de Maxi López a una foto subida por Wanda Nara donde se lo ve con Agustín Bernasconi

En los últimos días empezó a circular el rumor de romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi, con quien está filmando en Uruguay la película ¿Quéres ser mi hijo?.

El actor, sin embargo, salió a aclarar vía X que nada de esto es cierto y luego borró los mensajes. Esto se potenció justo cuando trascendió que la conductora se había separado del empresario Martín Migueles, aunque también existen dudas sobre ese punto.

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Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Wanda Nara echó más leña al fuego al subir una particular imagen creada con IA (Inteligencia Artificial) donde se veía a Bernasconi de chico junto a Maxi López en la época donde jugaba en River Plate en sus inicios en el fútbol.

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“Las vueltas de la vida”, escribió ella despertando aún más incertidumbre sobre el real vínculo que mantiene con su compañero de elenco en la comedia romántica. Esa foto generó un enorme revuelo en las redes.

Esto llegó a Maxi López, quien lejos de enojarse respondió con humor al posteo de su ex en Instagram. El ex futbolista compartió otra imagen similiar en su cuenta y agregó al pie “Respeto entre actores”, junto a dos emojis y sumándose a la broma de la madre de sus hijos mayores.

Cabe recordar que Maxi es protagonista de la serie vertical Triángulo Amoroso de Telefe con Wanda y Agustín Bernasconi hace lo propio en la película que filma con la rubia en Uruguay.

maxi lopez foto reaccion humor agustin bernasconi

Qué dijo Maxi López ante los rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Maxi López fue consultado por el programa Intrusos (América Tv) sobre los rumores de crisis y separación de Wanda Nara y Martín Migueles y contó lo que sabe.

El ex futbolista aclaró cuándo vio en persona por última vez al empresario y la particular invitación que recibió: "Compartimos el cumpleaños de uno de uno de los chicos porque lo festejamos en casa de Solange así que eso sí. Me invitó varias veces a jugar al fútbol pero no juego más, ahora cocino, soy streamer, actor...", bromeó.

"Entonces lo viste, ¿para vos siguen juntos?", indagó el conductor Adrián Pallares. A lo que el ex participante de MasterChef Celebrity evitó entrar en detalles del tema: "La verdad que no sé, habría que preguntarle a ella cuando vuelva de Uruguay. Ma gané el Solange después de varios años, son códigos entre nosotros", precisó.

"Hace cuatro semanas se fue a Uruguay así que tendría el fin de semana creo que tendría que estar volviendo. No me meto más ahí adentro, pregúntenle a los protagonistas", cerró sobre el presente de Wanda Nara y sin entrar en detalles.

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