Hígado graso: cuáles son los síntomas, las causas y cómo revertirlo a tiempo

Hígado graso: una enfermedad silenciosa

Debido a que inicialmente es asintomático, la mayoría de las personas se entera de que tiene hígado graso por un análisis de rutina. El primer indicio suele ser el aumento de las transaminasas (GOT, GPT, AST o ALT), enzimas que se liberan a la sangre cuando las células del hígado sufren o se rompen.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos suelen recurrir a una ecografía abdominal o a una elastografía (conocida como FibroScan), que permite evaluar el grado de rigidez y grasa del tejido. En casos más complejos, puede requerirse una biopsia hepática para determinar la causa exacta.

Hígado graso: cuáles son los factores de riesgo

Existen dos grandes grupos: el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. Mientras el primero se vincula al consumo de alcohol (dos bebidas diarias en hombres, una en mujeres), el segundo está estrechamente ligado al síndrome metabólico.

Los principales factores de riesgo incluyen:

Obesidad y sobrepeso , especialmente la grasa acumulada en el abdomen .

Diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina , donde el azúcar no entra a las células y el exceso termina procesado como grasa en el hígado .

Factores genéticos y étnicos : los hispanos y asiáticos tienen una mayor predisposición genética a padecer esta condición.

Uso de fármacos : medicamentos como corticoides , tamoxifeno o diltiazem pueden favorecer su aparición.

Otras condiciones: la apnea del sueño y la posmenopausia también se han relacionado con un mayor riesgo.

Si no se trata, el hígado graso atraviesa fases peligrosas. Primero llega la esteatohepatitis (inflamación). Luego, el cuerpo intenta reparar ese daño creando tejidos cicatriciales, lo que se conoce como fibrosis.

La etapa final es la cirrosis, donde el tejido sano es sustituido por cicatrices, lo que puede derivar en insuficiencia hepática, cáncer de hígado (hepatocarcinoma) y la necesidad de un trasplante.

En etapas avanzadas, pueden aparecer síntomas graves como ictericia (piel amarillenta), orinas oscuras (“coluria”), heces claras (“acolia”) o acumulación de líquido en el abdomen (ascitis).

Hígado graso: qué hacer para revertirlo

El tratamiento más importante es la dieta y el ejercicio.