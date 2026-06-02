Ciclo terminado: la estructura oculta que los astros te exigirán romper esta semana según tu signo

Cruzamos la barrera del cambio de mes y la atmósfera colectiva de este inicio de junio de 2026 se siente densa, casi como si estuviéramos arrastrando un peso que ya no nos pertenece. Si en las últimas horas experimentaste una fatiga inusual ante ciertas conversaciones, un aburrimiento repentino por hábitos que antes te daban confort o una claridad brutal respecto a una persona que ya no debería estar en tu radar, estás sintonizando un movimiento invisible pero contundente en el mapa del cielo. Nos encontramos transitando la temporada de Géminis, el signo de la dualidad, los contratos y la palabra, pero la sintonía de esta semana está marcada por un vencimiento espiritual definitivo. Se trata de la caducidad de los "contratos kármicos": esos pactos inconscientes, deudas emocionales y dinámicas de sometimiento o autosabotaje que aceptamos en el pasado a cambio de una falsa sensación de seguridad y que el universo exige dinamitar antes de que llegue el próximo fin de semana.