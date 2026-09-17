Cinco errores de alimentación que pueden bajar el rendimiento deportivo

La clave no es consumir carbohidratos sin criterio, sino elegirlos según el momento. Antes de entrenar suelen convenir opciones fáciles de digerir, como fruta, pan, arroz, pasta, miel o papa. Después de la actividad, pueden sumarse alternativas con más fibra, como legumbres, cereales integrales, quinoa, frutos secos o papa con piel, siempre dentro de una comida equilibrada.

Cenar demasiado poco dificulta la recuperación

Después de entrenar, muchas personas optan por una ensalada simple con la idea de “comer liviano”. Aunque las verduras son valiosas, una cena compuesta solo por vegetales puede quedarse corta si el cuerpo necesita reparar tejidos y reponer parte de la energía utilizada.

Una comida posterior al ejercicio debería incluir una fuente de proteínas y algún aporte de carbohidratos, además de verduras. Por ejemplo, puede combinar vegetales cocidos o frescos con arroz, papa o pan, y sumar huevos, pescado, legumbres, carnes, lácteos u otra proteína adecuada a las preferencias de cada persona. Una fruta o un yogur natural también pueden completar la ingesta.

El objetivo no es cenar en exceso, sino evitar una restricción innecesaria que interfiera con la recuperación. También ayuda elegir alimentos simples, variados y poco procesados, y dejar un margen razonable entre la comida y el descanso nocturno.

Entrenar siempre en ayunas no es una solución universal

El entrenamiento en ayunas suele presentarse como una herramienta para favorecer el uso de grasas. Puede tener aplicaciones puntuales en sesiones aeróbicas suaves y breves, pero repetirlo todos los días no garantiza mejores resultados.

Si el ayuno reduce demasiado la energía disponible, puede aparecer fatiga, bajar la calidad del entrenamiento y complicarse la recuperación. Las sesiones de mayor volumen, intensidad o exigencia técnica suelen requerir una preparación nutricional acorde. En esos casos, un desayuno o una comida previa una o dos horas antes puede marcar una diferencia importante.

La decisión debería depender del objetivo de cada sesión. No demanda lo mismo una caminata suave que un trabajo de fuerza, una serie de alta intensidad o una salida prolongada de resistencia.

Contar calorías no alcanza para evaluar una dieta

Las calorías indican cuánta energía aporta un alimento, pero no explican por completo su calidad nutricional. Dos menús con la misma cantidad de calorías pueden tener efectos muy distintos sobre el hambre, la masa muscular, la recuperación y el aporte de vitaminas y minerales.

Una alimentación orientada al deporte necesita contemplar proteínas de buena calidad, carbohidratos suficientes, grasas saludables, frutas, verduras, legumbres y cereales. En cambio, los ultraprocesados, fritos y dulces no deberían ocupar el centro de la dieta habitual, aunque aporten energía.

Las dietas de exclusión requieren planificación

Quitar lácteos, gluten, legumbres, grasas o alimentos de origen animal sin una razón médica o una estrategia bien diseñada puede aumentar el riesgo de déficits nutricionales. Las restricciones por alergias, intolerancias o enfermedades diagnosticadas necesitan un abordaje específico.

Las dietas vegetarianas y veganas pueden ser compatibles con el deporte si están correctamente planificadas. En esos casos conviene prestar atención a nutrientes como vitamina B12, hierro y omega-3, y evaluar suplementación cuando corresponda con orientación profesional.

En nutrición deportiva, el mejor criterio suele ser la personalización: ajustar la alimentación al entrenamiento, al objetivo y a la respuesta del propio cuerpo, en lugar de copiar fórmulas rígidas.