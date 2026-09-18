Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 5) - 7 × (25 - 13) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 5) - 7 × (25 - 13) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 5 = 23 | 25 - 13 = 12
La expresión queda así: 8 × 23 - 7 × 12 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
8 × 23 = 184 | 7 × 12 = 84
La expresión queda así: 184 - 84 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
184 - 84 = 100 |
100 + 28 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños tropiezos que cambian toda la cuenta.