Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

18 + 5 = 23 | 25 - 13 = 12

La expresión queda así: 8 × 23 - 7 × 12 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 23 = 184 | 7 × 12 = 84

La expresión queda así: 184 - 84 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

184 - 84 = 100 |

100 + 28 = (?)

Resultado final: 128

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños tropiezos que cambian toda la cuenta.