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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 5) - 7 × (25 - 13) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión tiene su clave en la lectura rápida

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 5 = 23 | 25 - 13 = 12

La expresión queda así: 8 × 23 - 7 × 12 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 23 = 184 | 7 × 12 = 84

La expresión queda así: 184 - 84 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

184 - 84 = 100 |

100 + 28 = (?)

Resultado final: 128

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños tropiezos que cambian toda la cuenta.

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