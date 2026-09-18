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Malvinas: el Reino Unido ratificó su apoyo a las empresas petroleras y cuestionó las medidas argentinas

Una funcionaria británica defendió a las compañías que participan de proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas y rechazó las advertencias impulsadas por el Gobierno argentino. Londres también reafirmó su respaldo a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

El Reino Unido ratificó su apoyo a las empresas petroleras y cuestionó las medidas argentinas. (Foto: archivo)

El Reino Unido ratificó su apoyo a las empresas petroleras y cuestionó las medidas argentinas. (Foto: archivo)

El Reino Unido volvió a respaldar públicamente a las empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas y cuestionó las medidas adoptadas por la Argentina contra firmas que operan en el territorio en disputa. La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Territorios de Ultramar, quien defendió la actividad económica en el archipiélago y rechazó las acciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

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La declaración fue difundida a través de un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, en un contexto marcado por la falta de avances en las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las islas.

Londres reafirmó su respaldo a la explotación de recursos naturales en el archipiélago. (Foto: archivo)

Londres reafirmó su respaldo a la explotación de recursos naturales en el archipiélago. (Foto: archivo)

Respaldo a las compañías que operan en las islas

Kumaran apuntó contra las decisiones argentinas dirigidas a empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas. En particular, se refirió a las advertencias realizadas por el Gobierno nacional hacia compañías que mantengan o desarrollen proyectos de exploración en la zona.

"El Reino Unido se alinea plenamente con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las islas Malvinas es ilegítimo", sostuvo la funcionaria.

Kumaran apuntó contra las decisiones argentinas dirigidas a empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas. (Foto: archivo)

Kumaran apuntó contra las decisiones argentinas dirigidas a empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas. (Foto: archivo)

Además, consideró que "estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal".

La defensa británica de la explotación de recursos

La representante del Gobierno británico también reiteró la posición de Londres respecto del aprovechamiento de los recursos naturales del archipiélago.

"El Reino Unido es claro: las islas son británicas y la gente allí tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales como considere conveniente", afirmó.

En la misma línea, señaló que "las decisiones sobre hidrocarburos son un asunto comercial para los isleños y las empresas involucradas y solo para ellos".

Kumaran agregó que el desarrollo de esos recursos "forma parte integral de su derecho a la autodeterminación".

Críticas a la presión argentina

La funcionaria sostuvo que en las últimas semanas la Argentina incrementó las acciones contra empresas y particulares que prestan servicios o mantienen relaciones comerciales con las Islas Malvinas, incluido el sector energético.

"Argentina ha seguido amenazando a empresas y particulares que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas Malvinas, incluso en el sector de los hidrocarburos", expresó.

A continuación, reafirmó el respaldo oficial británico a esas compañías. "El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", indicó.

La declaración del Ministro de Territorios de Ultramar sobre las islas Malvinas. (Foto: captura de pantalla)

La declaración del Ministro de Territorios de Ultramar sobre las islas Malvinas. (Foto: captura de pantalla)

También aseguró que las medidas impulsadas por gobiernos argentinos no afectaron el desempeño económico del archipiélago. "Esta no es la primera vez que un gobierno argentino profiere amenazas económicas contra los isleños, sin embargo, la economía de las islas Malvinas continúa prosperando", afirmó.

El mensaje final de Londres

En el cierre de su pronunciamiento, Kumaran destacó las oportunidades comerciales que, según la visión británica, existen en las islas y aseguró que continuarán trabajando junto a las autoridades locales.

"Existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas", sostuvo, antes de remarcar que el Reino Unido trabajará "incansablemente con el Gobierno de las Islas para garantizar que se respeten sus deseos".

En pocas palabras

  • Reino Unido ratificó su apoyo a empresas de hidrocarburos en Malvinas y cuestionó las medidas argentinas.
  • La funcionaria Uma Kumaran defendió la actividad económica y el derecho de los isleños a explotar sus recursos.
  • Londres respaldó a las compañías y afirmó que las amenazas argentinas no afectan la prospería económica de las islas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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