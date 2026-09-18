Malvinas: el Reino Unido ratificó su apoyo a las empresas petroleras y cuestionó las medidas argentinas

Kumaran apuntó contra las decisiones argentinas dirigidas a empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas. (Foto: archivo)

Además, consideró que "estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal".

La defensa británica de la explotación de recursos

La representante del Gobierno británico también reiteró la posición de Londres respecto del aprovechamiento de los recursos naturales del archipiélago.

"El Reino Unido es claro: las islas son británicas y la gente allí tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales como considere conveniente", afirmó.

En la misma línea, señaló que "las decisiones sobre hidrocarburos son un asunto comercial para los isleños y las empresas involucradas y solo para ellos".

Kumaran agregó que el desarrollo de esos recursos "forma parte integral de su derecho a la autodeterminación".

Críticas a la presión argentina

La funcionaria sostuvo que en las últimas semanas la Argentina incrementó las acciones contra empresas y particulares que prestan servicios o mantienen relaciones comerciales con las Islas Malvinas, incluido el sector energético.

"Argentina ha seguido amenazando a empresas y particulares que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas Malvinas, incluso en el sector de los hidrocarburos", expresó.

A continuación, reafirmó el respaldo oficial británico a esas compañías. "El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", indicó.

La declaración del Ministro de Territorios de Ultramar sobre las islas Malvinas. (Foto: captura de pantalla)

También aseguró que las medidas impulsadas por gobiernos argentinos no afectaron el desempeño económico del archipiélago. "Esta no es la primera vez que un gobierno argentino profiere amenazas económicas contra los isleños, sin embargo, la economía de las islas Malvinas continúa prosperando", afirmó.

El mensaje final de Londres

En el cierre de su pronunciamiento, Kumaran destacó las oportunidades comerciales que, según la visión británica, existen en las islas y aseguró que continuarán trabajando junto a las autoridades locales.

"Existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas", sostuvo, antes de remarcar que el Reino Unido trabajará "incansablemente con el Gobierno de las Islas para garantizar que se respeten sus deseos".