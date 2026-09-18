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Qué ver en Disney+: se estrenó Amores inesperados, la nueva serie con Martín Bossi

Protagonizada por Martín Bossi, y escrita y dirigida por Marcos Carnevale, la nueva serie de comedia dramática explora la potencia del amor en sus diferentes facetas. Sus seis episodios ya están disponibles en Disney+.

Qué ver en Disney+: se estrenó Amores inesperados

Qué ver en Disney+: se estrenó Amores inesperados, la nueva serie con Martín Bossi. (Foto: Gentileza Disney)

Amores inesperados ya está disponible en Disney+ e invita a la audiencia a descubrir seis historias atravesadas por el amor en sus múltiples formas. Protagonizada por Martín Bossi, y escrita y dirigida por Marcos Carnevale, la serie parte de una certeza: el amor no siempre se busca; muchas veces, simplemente sucede.

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Furia, el exitoso thriller de Disney+, confirmó el estreno de su segunda temporada. (Foto: Gentileza Disney)

A través de diversos personajes y encuentros capaces de alterar el rumbo de sus vidas, cada episodio explora una expresión diferente de ese sentimiento universal y su capacidad para transformar a quienes lo encuentran. Bossi, junto a un talentoso elenco, da vida a los protagonistas de estas historias, cada una de las cuales propone una mirada particular sobre el amor.

CHORI Y MICHI: EL AMOR QUE ROMPE LAS REGLAS

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Hay amores que aparecen en el lugar más improbable y desafían cualquier regla. Chori (Bossi) y Michi (Jorgelina Aruzzi) se conocen en circunstancias tan peligrosas como desconcertantes: él, un ladrón profesional con un carisma arrollador irrumpe en la casa de ella para asaltarla sin violencia y valiéndose de su poder de seducción. Pero lo que comienza como un intento de robo pronto toma un rumbo inesperado y da lugar a un vínculo tan improbable como irresistible. Una historia que desafía las convenciones y acerca a dos personas que parecían destinadas a permanecer en veredas opuestas.

WASHINGTON Y SOFÍA: EL AMOR QUE REPARA

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Otras veces, el amor llega cuando el tiempo parece agotarse y todavía queda algo por reparar. Con la muerte como telón de fondo, Washington (Bossi), enfermero por vocación, decide intervenir para acercar a Sofía (Eleonora Wexler) con su padre (Osvaldo Santoro), de quien está distanciada a raíz de un doloroso episodio del pasado. Convencido de que aún es posible recuperar ese vínculo, el enfermero se involucra más de lo que debería y toma decisiones que no siempre serán fáciles de justificar. En medio de ese intento, su encuentro con Sofía dará lugar a una conexión inesperada y a la posibilidad de que ambos encuentren una nueva manera de relacionarse con aquello que los marcó.

JULIO CÉSAR Y HELENA: EL AMOR QUE LLEGA TARDE

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Hay encuentros que llegan tarde pero, al mismo tiempo, justo a tiempo. Pese a tener poco en común, Julio César (Bossi) y Helena (Patricia Palmer) forjan una amistad profunda y transformadora, libre de protocolos y prejuicios. ¿El problema? Ese encuentro llega mucho más tarde de lo que debería. A medida que comparten tiempo, experiencias y aprendizajes, ambos descubren en el otro una compañía inesperada capaz de enriquecer sus vidas y transformar su manera de mirar el mundo. Una historia que demuestra que el amor puede hacerse presente en cualquier etapa de la vida y que nunca es demasiado tarde para encontrar un vínculo capaz de dejar una huella imborrable.

ÉL Y ELLA: EL AMOR QUE SE CONVIERTE EN OBSESIÓN

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Hay amores que nacen del deseo, pero no siempre significan lo mismo para quienes los viven. Él (Bossi) y ella (Lula Rosenthal) mantienen una relación a escondidas, atravesada por el deseo, las expectativas y las proyecciones personales. Mientras él usa esos encuentros para alcanzar otros objetivos, ella comienza a involucrarse cada vez más, hasta quedar atrapada en una relación que ambos parecen vivir de maneras muy diferentes. Cuando dos personas viven un mismo vínculo de maneras completamente diferentes, las consecuencias pueden ser tan imprevisibles como explosivas.

ANDREA Y VALERIA: EL AMOR QUE NACE DE UNA ILUSIÓN

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Hay amores que comienzan con una mirada y se alimentan de la ilusión de que algo pueda suceder. Los caminos de Andrea (Bossi) y Valeria (Julieta Cardinali) se cruzan una y otra vez en una cabina de peaje, en encuentros de apenas unos segundos que, para él, empiezan a convertirse en algo especial. Cada mirada, cada sonrisa y cada pequeño gesto alimentan expectativas y fantasías que hacen crecer la ilusión de un vínculo real. Una historia sobre el deseo, las expectativas y esa delgada línea entre lo que sucede y aquello que uno quiere que suceda.

BEBE Y JULIA: EL AMOR QUE DERRIBA PREJUICIOS

Foto: Gentileza Disney.

Foto: Gentileza Disney.

Hay amores que llegan para poner en jaque las certezas y desafiar los prejuicios. Bebe (Bossi), un instructor de tenis muy seductor y acostumbrado a la vida de soltero, conoce a Julia (Karina Hernández), una alumna que lo lleva a cuestionar sus creencias, mandatos y formas de entender las relaciones. A partir de ese encuentro, algunas de sus convicciones comienzan a desmoronarse y Bebe se ve obligado a enfrentarse con sus propias barreras. Una historia sobre el amor que desafía lo establecido y demuestra que nunca es tarde para cambiar la mirada.

Amores inesperados ya está disponible con sus seis episodios en Disney+.

Tráiler oficial de Amores Inesperados en Disney+

En pocas palabras

  • Se estrenó "Amores inesperados": La nueva serie de comedia dramática con Martín Bossi explora el amor en seis episodios.
  • Protagonistas y temáticas: La serie aborda el amor en sus diversas facetas, desde lo inesperado hasta lo que rompe reglas.
  • Plataforma de emisión: Los seis episodios de la serie ya se encuentran disponibles para ver en Disney+.
Resumen generado por Thinkindot AI
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