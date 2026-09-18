Qué ver en Disney+: se estrenó Amores inesperados, la nueva serie con Martín Bossi

JULIO CÉSAR Y HELENA: EL AMOR QUE LLEGA TARDE

Foto: Gentileza Disney.

Hay encuentros que llegan tarde pero, al mismo tiempo, justo a tiempo. Pese a tener poco en común, Julio César (Bossi) y Helena (Patricia Palmer) forjan una amistad profunda y transformadora, libre de protocolos y prejuicios. ¿El problema? Ese encuentro llega mucho más tarde de lo que debería. A medida que comparten tiempo, experiencias y aprendizajes, ambos descubren en el otro una compañía inesperada capaz de enriquecer sus vidas y transformar su manera de mirar el mundo. Una historia que demuestra que el amor puede hacerse presente en cualquier etapa de la vida y que nunca es demasiado tarde para encontrar un vínculo capaz de dejar una huella imborrable.

ÉL Y ELLA: EL AMOR QUE SE CONVIERTE EN OBSESIÓN

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Hay amores que nacen del deseo, pero no siempre significan lo mismo para quienes los viven. Él (Bossi) y ella (Lula Rosenthal) mantienen una relación a escondidas, atravesada por el deseo, las expectativas y las proyecciones personales. Mientras él usa esos encuentros para alcanzar otros objetivos, ella comienza a involucrarse cada vez más, hasta quedar atrapada en una relación que ambos parecen vivir de maneras muy diferentes. Cuando dos personas viven un mismo vínculo de maneras completamente diferentes, las consecuencias pueden ser tan imprevisibles como explosivas.

ANDREA Y VALERIA: EL AMOR QUE NACE DE UNA ILUSIÓN

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Hay amores que comienzan con una mirada y se alimentan de la ilusión de que algo pueda suceder. Los caminos de Andrea (Bossi) y Valeria (Julieta Cardinali) se cruzan una y otra vez en una cabina de peaje, en encuentros de apenas unos segundos que, para él, empiezan a convertirse en algo especial. Cada mirada, cada sonrisa y cada pequeño gesto alimentan expectativas y fantasías que hacen crecer la ilusión de un vínculo real. Una historia sobre el deseo, las expectativas y esa delgada línea entre lo que sucede y aquello que uno quiere que suceda.

BEBE Y JULIA: EL AMOR QUE DERRIBA PREJUICIOS

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Hay amores que llegan para poner en jaque las certezas y desafiar los prejuicios. Bebe (Bossi), un instructor de tenis muy seductor y acostumbrado a la vida de soltero, conoce a Julia (Karina Hernández), una alumna que lo lleva a cuestionar sus creencias, mandatos y formas de entender las relaciones. A partir de ese encuentro, algunas de sus convicciones comienzan a desmoronarse y Bebe se ve obligado a enfrentarse con sus propias barreras. Una historia sobre el amor que desafía lo establecido y demuestra que nunca es tarde para cambiar la mirada.

Amores inesperados ya está disponible con sus seis episodios en Disney+.

Tráiler oficial de Amores Inesperados en Disney+