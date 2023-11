Cita a ciegas en un viaje con un famoso que conoció en redes y un final inesperado 

Según relata la joven, el encuentro comenzó de manera prometedora tras el contacto en redes sociales con este personaje conocido, quien la invitó a pasar un fin de semana en un lujoso spa de un hotel en Buenos Aires. La idea de un itinerario emocionante y la posibilidad de compartir momentos agradables fueron los puntos que atrajeron a Santos hacia esta invitación.

"Recién me separaba de una relación de siete años y era como que todo me parecía una buena idea, así que metimos el viaje", explicó Santos, tratando de comprender sus propias decisiones en ese momento.

Sin embargo, la realidad distó mucho de las expectativas generadas. Según su testimonio, el famoso se mostró distante y poco comunicativo, lo opuesto a la personalidad extrovertida de Candela. "Yo soy simpática, me encanta hablar todo el día. Él todo lo contrario. Pensé que quizás estaba nervioso", compartió la joven.

El desencuentro se profundizó cuando, al llegar al hotel, el comportamiento del famoso no coincidió con lo que ella esperaba. "Ni había puesto un pie en la habitación, abro la puerta y me come la boca. Yo dije ‘pará, no te aceleres tanto, preguntame aunque sea cómo estuvo el vuelo’", recordó Santos, evidenciando la desconexión entre las expectativas y la realidad del encuentro.

La publicación en TikTok se convirtió en un fenómeno viral con más de 600 mil reproducciones, generando debate y reflexión sobre las expectativas creadas en las redes sociales versus la realidad de las interacciones presenciales.

Este relato expone la importancia de la prudencia al aceptar invitaciones de desconocidos y destaca cómo las apariencias en línea pueden distorsionar la percepción de la realidad, una lección que Candela Santos aprendió de una manera desafortunada.

El Diario de Buenos Aires intentó contactar al famoso mencionado por Santos para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha respondido a nuestras solicitudes.

La historia de Candela Santos es un recordatorio de cómo las relaciones en línea pueden ser engañosas y de la importancia de mantener un equilibrio entre las expectativas creadas en la virtualidad y la realidad de los encuentros cara a cara.