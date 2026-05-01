Comer con el celular: los dos riesgos para la salud que preocupan a los nutricionistas

Qué pasa en el cerebro cuando se come rápido

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El problema no es solo lo que se come, sino el tiempo que se le dedica. El cerebro humano requiere de entre 20 y 30 minutos para identificar las señales químicas y dar la orden de saciedad.

“Si tardamos menos de 15 minutos, no podemos pretender comer poco”, sostuvo la nutricionista, quien además vinculó este hábito con el aumento de los síntomas de acidez y reflujo gástrico.

Según explicó la especialista, la conducta al comer varía de forma significativa según el entorno. En contextos grupales, la ingesta suele extenderse y favorece la repetición, dado que las personas tienden a imitar el ritmo del resto y continúan comiendo mientras los demás permanecen en la mesa. En cambio, quienes comen solos frente a pantallas suelen caer en el “piloto automático”: consumen los alimentos con rapidez y sin atención.

Tres hábitos que pueden mejorar la ingesta al momento de comer

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Para revertir esta tendencia, la especialista sugiere pequeñas pero potentes prácticas diarias:

Soltar los cubiertos: una técnica clave para quienes identifican conductas ansiosas o impulsivas; dejar el tenedor sobre la mesa entre bocado y bocado ayuda a estirar los tiempos de la comida.

Regla de una comida sin pantallas: si no es posible evitar el celular todo el día, intentar que al menos una de las comidas principales sea en absoluta conexión con el plato.

Música en lugar de videos: es preferible escuchar música que estar expuestos a los estímulos visuales de una pantalla, que impiden percibir sabores y texturas.

“Hay que tener buenas prácticas de conducta y no pensar tanto en qué estamos comiendo, sino en cómo lo estamos haciendo”, concluyó Brito.