Cremona casera: cómo lograr un hojaldre crocante y exquisito con solo cinco ingredientes

Luego se amasa durante aproximadamente cinco minutos hasta obtener una consistencia homogénea, y se deja reposar para que la masa se relaje y gane elasticidad.

En paralelo, se prepara el empaste, mezclando la grasa con una pequeña porción de harina. Esta mezcla se estira sobre papel film hasta darle forma rectangular y se lleva al freezer durante quince minutos, paso clave para que adquiera la firmeza necesaria.

El hojaldrado arranca al estirar la masa y colocar el empaste frío en el centro, cerrando los extremos como si fuera un libro. Tras estirarla nuevamente, se realiza una vuelta simple y se deja descansar en la heladera durante quince minutos. Luego se repite el estirado y se aplica una vuelta doble, seguida de otro reposo en frío.

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Una vez finalizado este proceso, la masa se estira por última vez y se recortan los bordes para favorecer el correcto desarrollo del hojaldre durante la cocción. Después, se dobla a la mitad y se marcan cortes en tiras de aproximadamente dos dedos de grosor, que darán forma a la clásica corona.

Antes de llevarla al horno, la pieza debe descansar hasta duplicar su volumen, lo que garantiza una mejor textura final. La cocción se realiza en un horno precalentado a 200 grados durante unos 20 minutos, hasta lograr una cremona dorada, crocante y lista para disfrutar.