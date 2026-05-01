Cremona casera: cómo lograr un hojaldre crocante y exquisito con solo cinco ingredientes

La cremona es uno de los clásicos indiscutidos de la panadería argentina, reconocida por su hojaldre crujiente y su característica forma de corona, que la convierte en una de las opciones más elegidas para acompañar el mate.
Esta receta permite recrear en casa una de las piezas más tradicionales de la panadería argentina, logrando una textura hojaldrada, crocante y llena de sabor
La cremona es uno de los clásicos indiscutidos de la panadería argentina.
La cremona es uno de los clásicos indiscutidos de la panadería argentina, reconocida por su hojaldre crujiente y su característica forma de corona, que la convierte en una de las opciones más elegidas para acompañar el mate.
Para su elaboración se requieren apenas cinco ingredientes esenciales: harina 0000, levadura fresca, agua tibia, sal y grasa vacuna, una combinación simple que da como resultado un producto de gran sabor y textura.
El proceso comienza con la formación de la masa, integrando todos los ingredientes hasta lograr una preparación uniforme según explica la pastelera Melanie Diaz en su canal de YouTube.
Luego se amasa durante aproximadamente cinco minutos hasta obtener una consistencia homogénea, y se deja reposar para que la masa se relaje y gane elasticidad.
En paralelo, se prepara el empaste, mezclando la grasa con una pequeña porción de harina. Esta mezcla se estira sobre papel film hasta darle forma rectangular y se lleva al freezer durante quince minutos, paso clave para que adquiera la firmeza necesaria.
El hojaldrado arranca al estirar la masa y colocar el empaste frío en el centro, cerrando los extremos como si fuera un libro. Tras estirarla nuevamente, se realiza una vuelta simple y se deja descansar en la heladera durante quince minutos. Luego se repite el estirado y se aplica una vuelta doble, seguida de otro reposo en frío.
Una vez finalizado este proceso, la masa se estira por última vez y se recortan los bordes para favorecer el correcto desarrollo del hojaldre durante la cocción. Después, se dobla a la mitad y se marcan cortes en tiras de aproximadamente dos dedos de grosor, que darán forma a la clásica corona.
Antes de llevarla al horno, la pieza debe descansar hasta duplicar su volumen, lo que garantiza una mejor textura final. La cocción se realiza en un horno precalentado a 200 grados durante unos 20 minutos, hasta lograr una cremona dorada, crocante y lista para disfrutar.