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Tarta de espinacas y ricota: la receta fácil y exquisita que se prepara en pocos pasos

Con ingredientes simples y un procedimiento al alcance de cualquiera, esta tarta de espinacas y ricota se convierte en una opción ideal para un almuerzo o una cena casera.

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La tarta de espinacas y ricota es una de las opciones más elegidas por su sabor y practicidad.

La tarta de espinacas y ricota es una de las opciones más elegidas por su sabor y practicidad.

La tarta de espinacas y ricota es una de esas preparaciones que nunca fallan. Económica, rendidora y muy fácil de hacer, se convierte en una excelente opción para resolver un almuerzo o una cena casera con ingredientes simples y mucho sabor.

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Además, esta receta del canal de YouTube "Fuego Loco", combina una base crocante con un relleno suave y cremoso.

Ingredientes para la tarta de espinacas y ricota

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800 g de espinacas

1 cebolla

1/2 morrón rojo

Manteca

Aceite (preferentemente de oliva o neutro)

400 g de ricota

5 huevos

Sal y pimienta

Ají molido (opcional)

1 masa quebrada

‍Preparación paso a paso de la tarta de espinacas y ricota

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Cocción de la espinaca: en una olla a fuego medio, colocar las hojas de espinaca previamente lavadas. Agregarlas de a poco con una pizca de sal y tapar para que reduzcan su volumen rápidamente. No deben cocinarse en exceso, solo lo suficiente para conservar su color verde intenso.

Drenado: una vez listas, pasarlas a un colador y presionar bien para eliminar el exceso de líquido. Es importante que queden lo más secas posible para evitar que la tarta se humedezca.

Preparación de los vegetales: picar la cebolla y el medio morrón rojo en cubos muy pequeños (brunoise).

Sofrito: en una sartén, fundir una nuez de mantequilla junto con un chorrito de aceite. Incorporar la cebolla y cocinar a fuego medio hasta que esté transparente, sin llegar a dorarse. Luego sumar el morrón rojo y condimentar con sal, pimienta negra y ají molido a gusto. Cocinar lentamente unos minutos más.

Preparación del molde: forrar un molde de aproximadamente 24 centímetros con la masa quebrada. Pinchar la base con un tenedor y llevar a la heladera hasta el momento de utilizarla para lograr una textura más firme y crocante.

Mezcla del relleno: en un bowl, batir los cinco huevos con una pizca de sal. Agregar el sofrito de cebolla y morrón junto con la espinaca bien escurrida. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Incorporación de la ricota: añadir los 400 gramos de ricota y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Corregir la sazón si fuera necesario.

Horneado: volcar el relleno sobre la masa y llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 45 minutos, con calor arriba y abajo.

Finalización: retirar cuando el relleno esté firme y la superficie haya tomado un leve tono dorado. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir para evitar que se rompa.

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