Vainillas caseras: la receta fácil para que queden esponjosas y deliciosas

Azúcar impalpable

Azúcar común

Vainillas caseras: como hacerlas, paso a paso

1. Preparar las yemas: batir las yemas junto con 90 gramos de azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación espumosa y cremosa.

2. Preparar el merengue: en otro recipiente, batir las claras con los 90 gramos restantes de azúcar hasta alcanzar un merengue firme.

3. Integrar la masa: incorporar ambas preparaciones de manera envolvente y agregar la harina tamizada en dos o tres partes. Mezclar con cuidado para conservar el aire incorporado durante el batido.

4. Dar forma a las vainillas: colocar la mezcla en una manga pastelera con pico liso o con la punta cortada. Formar las vainillas sobre una placa enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una.

5. Espolvorear el azúcar: antes de llevarlas al horno, espolvorear una o dos veces con azúcar impalpable. Luego agregar una fina capa de azúcar común sobre la superficie.

6. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, o hasta que las vainillas estén apenas doradas.

7. Conservar: una vez frías, guardarlas en un recipiente hermético o en frascos bien cerrados para mantener su textura y sabor durante varios días.