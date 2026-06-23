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Jésica Cirio entregó su celular y la Justicia busca el video de los dólares

La conductora dio su dispositivo para que sea analizado por peritos. Buscan determinar si contiene los videos en los que aparece exhibiendo fajos de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde.

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Jésica Cirio entregó su celular y la Justicia busca el video de los dólares. (Foto: A24.com)

Jésica Cirio entregó su celular y la Justicia busca el video de los dólares. (Foto: A24.com)

Jésica Cirio puso este martes a disposición su teléfono celular para que sea peritado en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, Martín Insaurralde. La medida busca determinar si en el dispositivo se encuentran los videos que la muestran exhibiendo fajos de dólares ocultos en una propiedad de San Vicente.

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Allanaron propiedades vinculadas a Jesica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de videos con dólares.

La modelo y conductora entregó su móvil ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, luego de la intimación realizada por el juez Luis Armella, quien ordenó el secuestro y peritaje del dispositivo para intentar determinar el origen y la autenticidad de los videos difundidos en los últimos días.

JESICA CIRIO ENTREGÓ SU CELULAR Y FIJÓ SU DOMICILIO

Según confirmaron fuentes judiciales, el celular fue entregado por uno de los abogados de Cirio, Claudio Caffarello, junto con las claves de acceso requeridas por los investigadores. El aparato quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional para su análisis técnico.

La búsqueda del video que complicó la causa

La medida judicial apunta a esclarecer si en el teléfono se encuentran los registros audiovisuales que se viralizaron durante el fin de semana. En esas imágenes se observa a Cirio recorriendo el vestidor de una vivienda que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente mientras muestra fajos de dólares guardados en bolsas transparentes, valijas, cajones y cajas.

La aparición del material podría convertirse en una prueba relevante dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se inició tras el escándalo del viaje de lujo que Insaurralde realizó junto a Sofía Clerici en Marbella durante septiembre de 2023.

A raíz de la difusión de esos videos, el juez Armella ordenó allanamientos simultáneos en los domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, ex pareja de la conductora, aunque los procedimientos no permitieron encontrar el material original buscado por los investigadores.

Los allanamientos y el misterio de las grabaciones

Durante los operativos realizados el domingo, personal de Gendarmería secuestró distintos elementos de interés para la causa. Sin embargo, los investigadores no lograron localizar el archivo original de las grabaciones que motivaron la nueva línea investigativa.

En el caso de Piccirillo, el empresario permitió el acceso a su teléfono celular para ser peritado, aunque el análisis preliminar no arrojó resultados positivos respecto de los videos.

La situación generó una nueva decisión judicial: exigir a Cirio la entrega de su propio dispositivo para determinar si allí se conservan las imágenes o algún registro relacionado con su difusión.

La defensa de Jésica Cirio

Tras la viralización de los videos, la conductora difundió un comunicado en el que aseguró ser víctima de una maniobra de extorsión y sostuvo que el material fue obtenido de manera ilegal.

Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales”, expresó.

Además, aseguró que desde hace más de un año viene sufriendo amenazas vinculadas con la difusión de material privado e íntimo y recordó que realizó una denuncia penal por extorsión antes de que las imágenes se hicieran públicas.

En ese mismo escrito, Cirio sostuvo que los videos difundidos presentan cortes y posibles alteraciones digitales, por lo que cuestionó su autenticidad y el contexto en el que fueron presentados.

Una causa que sigue creciendo

La investigación que encabezan el juez Armella y el fiscal Sergio Mola continúa avanzando sobre el patrimonio de Insaurralde y su entorno cercano. Los investigadores buscan determinar si existen bienes, dinero o movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados por el ex jefe de Gabinete bonaerense.

El análisis del teléfono entregado por Cirio podría convertirse en una pieza clave para reconstruir el origen de los videos, establecer cuándo fueron grabados y determinar si contienen información relevante para la causa.

Mientras tanto, la conductora ya fijó domicilio ante la Justicia y quedó formalmente a disposición del expediente que mantiene bajo la lupa uno de los casos de presunto enriquecimiento ilícito más resonantes de los últimos años.

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