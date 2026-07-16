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Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: el error que muchos cometen

Un ingeniero químico compartió una serie de recomendaciones para cuidar las prendas oscuras y evitar que pierdan intensidad con los lavados.

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Usar agua fría

Usar agua fría, detergente líquido y dar vuelta las prendas antes de ponerlas en el lavarropas son algunas de las recomendaciones de un ingeniero químico para conservar el color de la ropa negra.

La ropa negra es una de las más elegidas por su facilidad para combinar, aunque con los lavados puede comenzar a verse opaca y perder intensidad. Para evitar ese desgaste, existen algunos cuidados relacionados con la temperatura del agua, el tipo de detergente y la forma en que se trata cada prenda.

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Las manchas amarillas en el cuello de las camisas suelen estar relacionadas con residuos de desodorante, minerales presentes en el agua o la reacción de algunos productos durante el lavado.

Según el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube "Renovando con ideas", uno de los errores más comunes es recurrir a trucos caseros que no tienen el efecto esperado, como el uso de la sal para fijar el color.

El mito de la sal para que la ropa negra no se destiña

Durante años circuló la idea de que agregar sal al lavado ayuda a fijar el color negro y evita que las prendas pierdan intensidad. Sin embargo, este método no funciona de la misma manera en un lavado doméstico.

La fijación de los pigmentos es un proceso químico que se realiza en la industria textil, con condiciones específicas de temperatura y presión que no pueden reproducirse en casa.

Además, una vez que el color quedó fijado en la tela, ese proceso no vuelve a ocurrir por repetir lavados con sal.

Cómo lavar la ropa negra para conservar el color

Para cuidar las prendas oscuras y evitar que se desgasten antes de tiempo, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

  • Lavar la ropa del lado del revés: colocar las prendas negras al revés antes de ponerlas en el lavarropas ayuda a proteger la superficie exterior y reduce el roce que puede afectar el color.
  • Usar bolsas de lavado para prendas delicadas: los tejidos y las telas más sensibles pueden colocarse en bolsas de malla para evitar tirones y el desgaste por fricción con otras prendas.
  • Tratar las manchas antes del lavado: si aparecen marcas de desodorante u otras manchas visibles, conviene aplicar detergente líquido directamente sobre la zona o una mezcla de agua y detergente. Dejar actuar durante una hora antes de iniciar el lavado.
  • Elegir detergente líquido: el jabón en polvo puede no disolverse correctamente, sobre todo en lavados con agua fría, y dejar restos sobre las fibras que hacen que los colores se vean apagados.
  • Usar poca cantidad de detergente: no es necesario llenar el compartimento del lavarropas. Una dosis pequeña, equivalente a aproximadamente un cuarto de tapa del envase, suele ser suficiente.
  • Reemplazar el suavizante por vinagre de limpieza: agregar cerca de media taza de vinagre puede ayudar a eliminar restos de detergente acumulados en las fibras y evitar que afecten la apariencia de la prenda.
  • Agregar toallitas para ropa negra: en prendas que ya perdieron intensidad existen productos específicos que liberan pigmento durante el lavado y ayudan a recuperar parte del color.
  • Usar siempre agua fría: el agua caliente es uno de los principales enemigos de los colores oscuros porque acelera el desgaste de las fibras y la pérdida de pigmentación.
  • Elegir ciclos de lavado cortos: reducir el tiempo dentro del lavarropas ayuda a disminuir la fricción y la exposición al agua, dos factores que pueden afectar la duración del color.

El error que más desgasta la ropa negra

Más allá de los trucos caseros, los especialistas señalan que los factores que más influyen en la duración del color son el calor, el exceso de detergente y el roce durante el lavado.

Con pequeños cambios en la rutina, las prendas negras pueden mantener durante más tiempo su intensidad y evitar ese aspecto gastado que aparece después de muchos lavados.

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