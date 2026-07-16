ANSES y SUBE: cómo obtener el 55% de descuento en el transporte público

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder al apartado "Programas y beneficios" .

. Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE" .

. Copiar el código de seis dígitos que emite el sistema.

Asociar ese PIN a la cuenta de la tarjeta SUBE.

También es posible realizar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar el beneficio

Una vez registrado el descuento, es necesario activarlo para comenzar a utilizarlo.

La activación puede hacerse de dos formas:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE .

. Mediante la app oficial SUBE, utilizando un teléfono celular con tecnología NFC.

El trámite es gratuito y la activación se realiza en el momento.

¿De cuánto es el descuento?

La Tarifa Social Federal otorga un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte público incluidos en el programa.

Una vez activado el beneficio, la rebaja se aplica automáticamente cada vez que el usuario paga el viaje con su tarjeta SUBE registrada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Dato importante: el descuento no se otorga de manera automática por cobrar una prestación de ANSES. Es necesario gestionar la Tarifa Social y completar la activación de la tarjeta para comenzar a viajar con el beneficio.