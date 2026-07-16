En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUBE
Previsional

ANSES y SUBE: cómo obtener el 55% de descuento en el transporte público

Jubilados, pensionados, titulares de AUH y otros beneficiarios pueden acceder a la Tarifa Social Federal. Cómo tramitar el beneficio y activarlo.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES y SUBE: cómo obtener el 55% de descuento en el transporte público

ANSES y SUBE: cómo obtener el 55% de descuento en el transporte público

Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden viajar en transporte público con un 55% de descuento gracias a la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales, y puede gestionarse de manera gratuita tanto por internet como de forma presencial.

Leé también ANSES: si todavía no cobraste los $85.000 de la Ayuda Escolar, esto es lo que tenés que hacer
ANSES habilita el cobro de la Ayuda Escolar con un trámite obligatorio

Una vez aprobado y activado, el descuento se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza la tarjeta SUBE para viajar en los servicios de transporte adheridos.

¿Quiénes pueden obtener el descuento en la SUBE?

La Tarifa Social Federal está destinada a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos.
  • Beneficiarios del Seguro por Desempleo.
  • Personal de casas particulares.
  • Monotributistas sociales.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.
  • Estudiantes que cobran las Becas Progresar.
  • Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Cómo solicitar la Tarifa Social SUBE

Quienes cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de manera online desde Mi ANSES.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder al apartado "Programas y beneficios".
  • Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE".
  • Copiar el código de seis dígitos que emite el sistema.
  • Asociar ese PIN a la cuenta de la tarjeta SUBE.

También es posible realizar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar el beneficio

Una vez registrado el descuento, es necesario activarlo para comenzar a utilizarlo.

La activación puede hacerse de dos formas:

  • Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
  • Mediante la app oficial SUBE, utilizando un teléfono celular con tecnología NFC.

El trámite es gratuito y la activación se realiza en el momento.

¿De cuánto es el descuento?

La Tarifa Social Federal otorga un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte público incluidos en el programa.

Una vez activado el beneficio, la rebaja se aplica automáticamente cada vez que el usuario paga el viaje con su tarjeta SUBE registrada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Dato importante: el descuento no se otorga de manera automática por cobrar una prestación de ANSES. Es necesario gestionar la Tarifa Social y completar la activación de la tarjeta para comenzar a viajar con el beneficio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES SUBE
Notas relacionadas
ANSES aumenta las jubilaciones en agosto: los nuevos montos que cobrarán los beneficiarios
ANSES: quiénes pueden acceder al pago único de $86.295 por nacimiento
ANSES: quiénes cobran en los próximos días según el calendario de julio

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar