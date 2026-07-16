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Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos

Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 15 × 4 - (20 × 2 + 1).

Leé también El desafío matemático que pocos resuelven bien: ¿cuál es el resultado de esta cuenta?
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Cómo resolver el desafío matemático 15 × 4 - (20 × 2 + 1)

Para llegar al resultado correcto, es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones.

La cuenta es:

15 × 4 - (20 × 2 + 1)

Primero se resuelve el contenido del paréntesis:

  • 20 × 2 = 40
  • 40 + 1 = 41

La expresión queda:

15 × 4 - 41

Luego se realiza la multiplicación que quedó fuera del paréntesis:

  • 15 × 4 = 60

Ahora la operación es:

60 - 41

Finalmente, se resuelve la resta:

  • 60 - 41 =

Resultado correcto: 19

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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