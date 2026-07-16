El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 15 × 4 - (20 × 2 + 1).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 15 × 4 - (20 × 2 + 1).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Para llegar al resultado correcto, es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones.
La cuenta es:
15 × 4 - (20 × 2 + 1)
Primero se resuelve el contenido del paréntesis:
La expresión queda:
15 × 4 - 41
Luego se realiza la multiplicación que quedó fuera del paréntesis:
Ahora la operación es:
60 - 41
Finalmente, se resuelve la resta:
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.