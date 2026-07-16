Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos

Cómo resolver el desafío matemático 15 × 4 - (20 × 2 + 1)

Para llegar al resultado correcto, es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones.

La cuenta es:

15 × 4 - (20 × 2 + 1)

Primero se resuelve el contenido del paréntesis:

20 × 2 = 40

40 + 1 = 41

La expresión queda:

15 × 4 - 41

Luego se realiza la multiplicación que quedó fuera del paréntesis:

15 × 4 = 60

Ahora la operación es:

60 - 41

Finalmente, se resuelve la resta:

60 - 41 =

Resultado correcto: 19

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.