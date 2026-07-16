Declaran feriado el lunes 20 de julio y habrá nuevo fin de semana largo

La conmemoración busca recordar el nacimiento de una localidad que creció al ritmo de la actividad agropecuaria y del transporte ferroviario, dos pilares fundamentales para el desarrollo económico de la región.

Gracias a esta disposición, quienes se encuentren alcanzados por el feriado podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, ya que el lunes se suma al fin de semana habitual.

Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 20 de julio

El beneficio alcanzará principalmente a los trabajadores que desarrollan tareas dentro de la administración pública local y al personal bancario que presta servicios en la localidad.

En el caso de los empleados públicos, la aplicación efectiva del asueto dependerá de la modalidad adoptada por cada organismo o empleador, aunque tradicionalmente este tipo de celebraciones suelen traducirse en un cese de actividades.

Los bancos también suspenderán la atención presencial durante la jornada, por lo que quienes necesiten realizar trámites deberán recurrir a los canales digitales o esperar hasta la reapertura de las sucursales.

Por su parte, muchas empresas privadas evaluarán de manera independiente si adhieren o no al feriado local, por lo que el funcionamiento de los comercios y otros servicios dependerá de la decisión de cada empleador.

Por qué Carlos Pellegrini celebra un nuevo aniversario

Carlos Pellegrini es una localidad ubicada en el departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe, cuya historia está profundamente ligada al crecimiento de la actividad agropecuaria.

Su fundación marcó el inicio de un proceso de expansión económica impulsado por la llegada del ferrocarril y por la radicación de productores agrícolas que transformaron la región en uno de los polos productivos del centro del país.

Cada aniversario representa una oportunidad para recordar esos orígenes mediante actos oficiales, actividades culturales y diferentes propuestas organizadas por el municipio y las instituciones locales.

Además de los festejos, la jornada suele convertirse en un día especial para vecinos y trabajadores, ya que el feriado permite una pausa en la actividad cotidiana y favorece la realización de eventos comunitarios.

No se trata de un feriado nacional

Es importante remarcar que el 20 de julio no figura dentro del calendario nacional de feriados dispuesto por el Gobierno argentino.

Por ese motivo, la mayoría de los trabajadores del país desarrollará sus actividades con normalidad.

Los establecimientos educativos, organismos públicos nacionales, empresas privadas y comercios fuera de Carlos Pellegrini continuarán funcionando de manera habitual, salvo aquellas instituciones que decidan adherir por razones particulares.

Este tipo de feriados municipales o locales son habituales en distintas provincias argentinas y generalmente responden a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o celebraciones históricas propias de cada comunidad.

Cuándo será el próximo fin de semana largo para todo el país

Quienes no estén alcanzados por el feriado del 20 de julio ya tienen la mirada puesta en el próximo descanso de alcance nacional.

El siguiente fin de semana largo llegará en agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

En 2026, el 17 de agosto cae lunes, por lo que el feriado no será trasladado y permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el territorio nacional.

La fecha recuerda el fallecimiento del Libertador de Argentina, Chile y Perú, una de las figuras más relevantes de la historia sudamericana y protagonista fundamental de las campañas independentistas.

Al coincidir con un lunes, millones de trabajadores podrán aprovechar un nuevo fin de semana largo para viajar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar.

Cómo continúa el calendario de feriados durante 2026

Luego del feriado de agosto, todavía quedarán varias fechas importantes antes de finalizar el año.

El calendario oficial contempla jornadas inamovibles, feriados trasladables y también un día no laborable con fines turísticos pensado para fomentar el movimiento interno y la actividad del sector turístico.

Estas fechas representan una oportunidad para organizar escapadas, reuniones familiares o simplemente planificar el descanso con anticipación.

Todos los feriados nacionales confirmados para lo que resta de 2026

De acuerdo con el cronograma oficial, los próximos feriados nacionales serán los siguientes:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los feriados impulsan el turismo y el movimiento económico

Cada fin de semana largo genera un importante movimiento turístico en todo el país. Localidades, ciudades y destinos naturales suelen recibir un importante flujo de visitantes que aprovechan los días libres para realizar escapadas de corta duración.

Aunque el feriado del 20 de julio tendrá un alcance exclusivamente local, para los habitantes de Carlos Pellegrini representa una oportunidad para participar de las celebraciones organizadas por el municipio y disfrutar de una jornada distinta junto a familiares y amigos.

En cambio, el feriado nacional del 17 de agosto movilizará a millones de argentinos, ya que permitirá organizar viajes de tres días, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y comercial en numerosos destinos turísticos.

Mientras tanto, quienes ya comienzan a planificar el resto del año pueden tomar como referencia el calendario oficial de feriados para organizar vacaciones, escapadas o simplemente distribuir mejor sus jornadas laborales. Con varias fechas todavía por delante, 2026 aún ofrecerá distintas oportunidades para disfrutar de nuevos fines de semana largos en distintos momentos del año.