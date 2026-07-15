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Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con un ingrediente económico y evitar que vuelvan a aparecer

Las manchas amarillas que aparecen en la ropa blanca después del lavado pueden tener una causa poco conocida. Qué las provoca, cómo eliminarlas con un ingrediente fácil de conseguir y qué hacer para evitar que vuelvan a aparecer.

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Las manchas amarillas en el cuello de las camisas suelen estar relacionadas con residuos de desodorante

Las manchas amarillas en el cuello de las camisas suelen estar relacionadas con residuos de desodorante, minerales presentes en el agua o la reacción de algunos productos durante el lavado.

Las manchas amarillas en la ropa blanca son un problema frecuente que muchas veces aparecen después del lavado, incluso cuando la prenda parecía estar limpia antes de entrar al lavarropas. Suelen verse en las axilas, el cuello o las mangas, aunque también pueden surgir en otras zonas de la tela.

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Aunque muchas personas creen que se deben al paso del tiempo o a un lavado deficiente, en muchos casos estas marcas están relacionadas con los minerales presentes en el agua o con residuos de algunos productos de uso diario que reaccionan durante el lavado.

Por qué aparecen manchas amarillas en la ropa blanca

Las manchas amarillas no siempre tienen el mismo origen. Una de las causas más frecuentes es la presencia de minerales como el hierro y el manganeso en el agua. Cuando estos elementos reaccionan con el detergente o con blanqueadores, como el percarbonato de sodio, pueden dejar marcas amarillas o anaranjadas sobre la tela.

En otros casos, especialmente cuando las manchas aparecen en las axilas o el cuello, el problema suele estar relacionado con residuos de desodorante, antitranspirante o protector solar que permanecen en la ropa y reaccionan durante el lavado.

Estos minerales pueden estar presentes en el agua debido al estado de las cañerías o de los tanques de almacenamiento de la vivienda, favoreciendo la aparición de este tipo de manchas.

Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con ácido cítrico

Una forma de eliminar este tipo de manchas es utilizar ácido cítrico, un producto que ayuda a disolver los depósitos minerales que quedan sobre la tela.

El procedimiento consiste en:

  • Disolver una cucharada de ácido cítrico en medio litro de agua.
  • Aplicar la solución directamente sobre la mancha.
  • Dejar que la prenda se seque por completo.
  • Si la marca continúa visible, repetir el procedimiento hasta que desaparezca.

Antes de aplicar la solución sobre toda la mancha, es recomendable probarla en una parte poco visible de la prenda para comprobar que no altere el color o la tela.

Cómo evitar que las manchas vuelvan a aparecer

Además de ayudar a eliminar las manchas, el ácido cítrico también puede utilizarse como medida preventiva.

Para ello, se recomienda agregar 50 mililitros de la solución preparada con ácido cítrico y agua durante el enjuague final. Solo hay que colocarla en el compartimento del suavizante del lavarropas. De esta manera, ayuda a neutralizar parte de los minerales presentes en el agua y reduce la posibilidad de que vuelvan a aparecer manchas amarillas en las prendas blancas.

Como complemento, también es recomendable evitar que se acumulen restos de desodorante o protector solar en la ropa y realizar limpiezas periódicas del lavarropas para prevenir residuos que puedan favorecer este tipo de reacciones.

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