Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con un ingrediente económico y evitar que vuelvan a aparecer

Estos minerales pueden estar presentes en el agua debido al estado de las cañerías o de los tanques de almacenamiento de la vivienda, favoreciendo la aparición de este tipo de manchas.

Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con ácido cítrico

Una forma de eliminar este tipo de manchas es utilizar ácido cítrico, un producto que ayuda a disolver los depósitos minerales que quedan sobre la tela.

El procedimiento consiste en:

Disolver una cucharada de ácido cítrico en medio litro de agua.

Aplicar la solución directamente sobre la mancha.

Dejar que la prenda se seque por completo.

Si la marca continúa visible, repetir el procedimiento hasta que desaparezca.

Antes de aplicar la solución sobre toda la mancha, es recomendable probarla en una parte poco visible de la prenda para comprobar que no altere el color o la tela.

Cómo evitar que las manchas vuelvan a aparecer

Además de ayudar a eliminar las manchas, el ácido cítrico también puede utilizarse como medida preventiva.

Para ello, se recomienda agregar 50 mililitros de la solución preparada con ácido cítrico y agua durante el enjuague final. Solo hay que colocarla en el compartimento del suavizante del lavarropas. De esta manera, ayuda a neutralizar parte de los minerales presentes en el agua y reduce la posibilidad de que vuelvan a aparecer manchas amarillas en las prendas blancas.

Como complemento, también es recomendable evitar que se acumulen restos de desodorante o protector solar en la ropa y realizar limpiezas periódicas del lavarropas para prevenir residuos que puedan favorecer este tipo de reacciones.