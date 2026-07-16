Se instalan en 2 horas: cómo es la casa prefabricada china que se vende a muy BAJO precio

Frente a este escenario, las viviendas modulares importadas aparecen como una alternativa diferente. En lugar de iniciar una obra tradicional que puede extenderse durante varios meses o incluso años, estas casas llegan prácticamente listas para ser instaladas.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan:

Reducir significativamente los tiempos de construcción.

Evitar sobrecostos asociados a obras prolongadas.

Contar con una vivienda funcional en pocos días.

Acceder a modelos modernos con diferentes configuraciones.

Uno de los modelos que se comercializa actualmente tiene un valor aproximado de $210.254,82 por metro cuadrado, una cifra que puede variar según el proveedor, el equipamiento elegido, el tipo de cambio y los gastos asociados a la importación.

Cómo son las casas prefabricadas chinas

Estas viviendas fueron diseñadas para combinar resistencia estructural, eficiencia energética y practicidad. La mayoría utiliza sistemas modulares que permiten transportar la casa parcialmente ensamblada y completar su instalación una vez que llega al destino final.

Su estructura está construida con acero galvanizado, un material ampliamente utilizado en la industria por su resistencia a la corrosión y su durabilidad.

A esto se suman paneles con aislamiento térmico, que ayudan a mantener una temperatura más estable en el interior durante las distintas estaciones del año.

Otro de los aspectos destacados es que muchos fabricantes permiten personalizar diversos elementos, entre ellos:

Terminaciones interiores.

Colores exteriores.

Tipo de puertas.

Diseño de ventanas.

Distribución de algunos ambientes.

Revestimientos.

De esta manera, los compradores pueden adaptar la vivienda a sus necesidades sin modificar la estructura principal.

Tres tamaños para diferentes necesidades

Uno de los puntos fuertes de estas viviendas es que no existe un único modelo. Los fabricantes ofrecen distintas superficies para responder a diferentes perfiles de compradores.

Las versiones más habituales son:

37 metros cuadrados , ideal para una persona sola, parejas o como vivienda de fin de semana.

, ideal para una persona sola, parejas o como vivienda de fin de semana. 56 metros cuadrados , pensada para familias pequeñas.

, pensada para familias pequeñas. 74 metros cuadrados, con mayor espacio interior y mejores posibilidades de distribución.

Cada una de estas alternativas puede configurarse con diferentes ambientes según el fabricante y el paquete contratado.

Qué incluye esta vivienda modular

Más allá del tamaño, estas casas suelen entregarse con una importante cantidad de componentes ya incorporados, lo que reduce considerablemente el trabajo posterior.

Entre las características que figuran en la descripción del producto se destacan:

Piso compuesto por placa de óxido de magnesio (MgO), madera contrachapada y revestimiento de PVC , una combinación que busca ofrecer resistencia y facilidad de mantenimiento.

, una combinación que busca ofrecer resistencia y facilidad de mantenimiento. Cubierta realizada en acero galvanizado , acompañada por paneles aislantes que mejoran el confort térmico.

, acompañada por paneles aislantes que mejoran el confort térmico. Puertas fabricadas en acero o aluminio , según la configuración elegida.

, según la configuración elegida. Ventanas con doble vidrio hermético y ruptura de puente térmico , una tecnología que contribuye al aislamiento acústico y energético.

, una tecnología que contribuye al aislamiento acústico y energético. Instalación eléctrica preparada para facilitar la conexión a los servicios correspondientes.

En algunos casos también pueden incorporarse baños equipados, cocina, mobiliario básico y sistemas sanitarios, aunque esto depende del proveedor y del paquete contratado.

Una instalación que puede realizarse en pocas horas

Uno de los mayores argumentos de venta de estas viviendas es la velocidad de montaje.

A diferencia de una construcción convencional, que demanda excavaciones, levantamiento de paredes, techado, instalaciones y terminaciones durante varios meses, estas casas llegan con buena parte de la estructura previamente ensamblada.

Según los fabricantes, el proceso de instalación puede completarse en alrededor de dos horas, siempre que el terreno haya sido preparado previamente y se cuente con las condiciones adecuadas para el montaje.

Esto representa una diferencia enorme frente a las obras tradicionales, cuyos plazos suelen extenderse durante largos períodos y están sujetos a factores climáticos, disponibilidad de materiales y mano de obra.

Materiales pensados para distintas condiciones climáticas

Los fabricantes también destacan que estas viviendas fueron desarrolladas para soportar diversas condiciones ambientales.

Gracias a la utilización de acero galvanizado y paneles aislantes, estas construcciones buscan ofrecer resistencia frente a:

Lluvias intensas.

Cambios bruscos de temperatura.

Vientos fuertes.

Humedad.

Exposición prolongada al sol.

No obstante, las prestaciones reales pueden variar según el modelo específico, las certificaciones del fabricante y la correcta instalación, por lo que siempre es recomendable revisar las especificaciones técnicas antes de concretar una compra.

El costo final no depende únicamente del valor de la casa

Aunque el precio publicado suele ser uno de los principales atractivos, el costo definitivo de una vivienda importada no se limita al valor del producto.

Quienes evalúan adquirir una casa prefabricada proveniente del exterior también deben considerar otros gastos que pueden influir significativamente en el presupuesto final.

Entre ellos aparecen:

Envío internacional.

Costos de transporte interno.

Trámites de importación.

Impuestos y aranceles, según la normativa vigente.

Preparación del terreno.

Construcción de bases o platea.

Conexión de servicios como agua, electricidad y cloacas o sistemas alternativos.

Por ese motivo, antes de avanzar con la compra resulta conveniente elaborar un presupuesto integral que contemple todos los costos asociados.

Aspectos a tener en cuenta antes de comprar

Más allá del precio competitivo, adquirir una casa prefabricada requiere analizar varios factores para evitar inconvenientes posteriores.

Uno de ellos es verificar que el terreno donde se instalará permita este tipo de construcciones y que la normativa municipal correspondiente habilite su colocación. En muchas localidades existen reglamentaciones específicas sobre edificaciones modulares, superficies mínimas y permisos de obra.

También es importante revisar las condiciones de garantía ofrecidas por el fabricante, los tiempos estimados de entrega, la disponibilidad de repuestos y la asistencia técnica en caso de ser necesaria.

Otro punto clave consiste en confirmar exactamente qué elementos están incluidos dentro del precio publicado, ya que algunos anuncios muestran imágenes con equipamiento adicional que puede comercializarse por separado.

Una tendencia que continúa creciendo

El desarrollo de las viviendas industrializadas está modificando el mercado inmobiliario en numerosos países. La posibilidad de reducir tiempos, controlar costos y acceder a construcciones modernas convirtió a las casas prefabricadas en una alternativa cada vez más considerada por particulares e inversores.

En Argentina, donde el acceso al crédito continúa siendo limitado para gran parte de la población y los costos de construcción tradicionales siguen elevados, estas soluciones despiertan un creciente interés, especialmente entre quienes ya disponen de un terreno.

Si bien es fundamental analizar cuidadosamente los costos de importación, los requisitos legales y las condiciones técnicas de cada modelo, las casas prefabricadas chinas aparecen como una opción que combina rapidez, funcionalidad y un valor competitivo frente a otros sistemas constructivos.

Para muchas familias, la posibilidad de instalar una vivienda en cuestión de horas y con una inversión inicial menor representa una alternativa concreta para acercarse al objetivo de tener una casa propia, siempre que la operación se realice con información completa y contemplando todos los gastos involucrados.