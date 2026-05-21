Cómo saber si un gato tiene frío y qué hacer para protegerlo

Se acerca a fuentes de calor, como estufas, radiadores, mantas o el regazo de personas

Se acurruca en posición de “bolita”, una postura que ayuda a conservar el calor corporal

Presenta orejas, patas o cola frías al tacto, lo que puede indicar pérdida de temperatura

Reduce su nivel de actividad, mostrándose más quieto o somnoliento

En algunos casos, aparecen temblores leves ante una exposición prolongada al frío

Cuando estas señales se sostienen en el tiempo, puede producirse una disminución de la temperatura corporal y, en situaciones más severas, evolucionar hacia hipotermia, una condición grave que requiere atención veterinaria inmediata.

Cómo cuidar a un gato durante el invierno

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El manejo del ambiente doméstico es fundamental para reducir el impacto de las bajas temperaturas. Mantener espacios estables y protegidos ayuda a conservar el confort térmico.

Entre las principales recomendaciones se incluyen ubicar la cama en un lugar cálido y alejado de corrientes de aire, así como incorporar mantas, frazadas o camas con relleno térmico, que ayudan a conservar el calor corporal durante el descanso.

En caso de acceso al exterior, es importante que el animal cuente con un refugio seco y cubierto, con posibilidad de regresar al interior del hogar. También se recomienda mantener una temperatura ambiente estable, evitando cambios bruscos dentro de la vivienda.

Otro punto clave es la hidratación. En invierno, el agua del bebedero puede enfriarse demasiado, lo que hace que algunos gatos reduzcan su consumo. Esto puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que se sugiere controlar que el agua esté siempre disponible y a temperatura adecuada.

El uso de ropa no suele ser necesario en la mayoría de los casos. Puede considerarse únicamente en animales sin pelo o especialmente sensibles, siempre que no genere estrés ni limite su movilidad.

¿Puede el frío afectar la salud de un gato?

El frío intenso y la exposición prolongada a bajas temperaturas pueden generar complicaciones, especialmente en animales vulnerables. Entre los problemas más frecuentes se observan infecciones respiratorias leves, asociadas a cambios bruscos de temperatura dentro del hogar o entre el interior y el exterior.

Es importante prestar atención si el animal presenta estornudos frecuentes, secreción nasal, decaimiento o disminución del apetito. Si los síntomas persisten, se recomienda la consulta veterinaria para descartar complicaciones y evitar la evolución del cuadro.