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Macri volvió a tensionar la relación con La Libertad Avanza y afirmó que Milei "se ve como un profeta"

Mauricio Macri reclamó “equilibrio” entre lo emocional y la gestión. Las declaraciones llegaron después de un comunicado del PRO con críticas al Gobierno.

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El ex presidente cuestionó el estilo de conducción del jefe de Estado. (Foto: archivo)

El ex presidente cuestionó el estilo de conducción del jefe de Estado. (Foto: archivo)

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó el perfil de liderazgo del mandatario Javier Milei en medio de la creciente tensión entre el PRO y La Libertad Avanza. “Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”, afirmó el titular del partido amarillo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia en la Universidad Austral, un encuentro organizado junto al Círculo de Montevideo y del que participaron otros exjefes de Estado.

Macri definió el liderazgo de Milei como “obviamente emocional, con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura”.

Mauricio Macri
(Foto: Agencia NA/Daniel Vides)

(Foto: Agencia NA/Daniel Vides)

Luego sentenció: “Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera".

El líder del PRO sostuvo además que “todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio los dos universos, el emocional y el de la realización, y hay que apuntar hacia ese lugar”.

El mensaje del PRO en medio de la tensión

Las declaraciones se conocieron poco después del comunicado difundido por el PRO, en el que el partido marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.

En los últimos días, Macri también había enviado un mensaje directo al Gobierno en medio del avance de la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Mauricio Macri cerró la cumbre del PRO en Olivos. Foto PRO
El partido marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”. (Foto: archivo)

El partido marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”. (Foto: archivo)

“Si el PRO calla, el populismo avanza. El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”, expresó el ex mandatario.

El intercambio con Martín Menem

La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza también escaló tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027.

El ex jefe de Estado respondió: “Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027. (Foto: archivo)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027. (Foto: archivo)

Menem había planteado que una posible postulación de Macri podría beneficiar al kirchnerismo. “Macri es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso. Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno”, sostuvo.

Además, el titular de la Cámara baja consideró sobre una eventual candidatura presidencial del líder del PRO: “No, no lo creo porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir".

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