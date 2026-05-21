Macri volvió a tensionar la relación con La Libertad Avanza y afirmó que Milei "se ve como un profeta"

Luego sentenció: “Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera".

El líder del PRO sostuvo además que “todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio los dos universos, el emocional y el de la realización, y hay que apuntar hacia ese lugar”.

El mensaje del PRO en medio de la tensión

Las declaraciones se conocieron poco después del comunicado difundido por el PRO, en el que el partido marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.

En los últimos días, Macri también había enviado un mensaje directo al Gobierno en medio del avance de la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Mauricio Macri cerró la cumbre del PRO en Olivos. Foto PRO El partido marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”. (Foto: archivo)

“Si el PRO calla, el populismo avanza. El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”, expresó el ex mandatario.

El intercambio con Martín Menem

La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza también escaló tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027.

El ex jefe de Estado respondió: “Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años”.

martin menem.jpg El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027. (Foto: archivo)

Menem había planteado que una posible postulación de Macri podría beneficiar al kirchnerismo. “Macri es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso. Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno”, sostuvo.

Además, el titular de la Cámara baja consideró sobre una eventual candidatura presidencial del líder del PRO: “No, no lo creo porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir".