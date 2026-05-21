Truco viral: para qué sirve poner papel aluminio debajo del módem de wifi

Por qué el papel aluminio puede mejorar la señal del wifi

Los routers inalámbricos emiten ondas de radio que se expanden en todas direcciones. La señal sale del dispositivo formando una especie de esfera invisible que atraviesa el ambiente. Sin embargo, durante ese recorrido aparecen obstáculos que afectan la intensidad de la conexión.

Las paredes gruesas, los muebles, los electrodomésticos e incluso algunos espejos pueden debilitar la cobertura. Por eso, en muchos hogares existen zonas donde internet funciona lento o directamente pierde estabilidad.

En ese contexto, el aluminio aparece como una posible solución parcial. Al tratarse de un material metálico, tiene la capacidad de reflejar ondas electromagnéticas. Cuando se coloca detrás del módem con una ligera curvatura, puede ayudar a redirigir la señal hacia una dirección específica.

Esto significa que, en lugar de dispersarse de manera uniforme, parte de la señal se concentrará hacia el sector donde se necesite una mejor conexión.

El estudio que volvió viral este truco casero

La popularidad del método creció después de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Dartmouth en 2017. Durante ese estudio, los especialistas diseñaron reflectores impresos en 3D para modificar la dirección del WiFi dentro de distintos espacios.

Las pruebas demostraron que la señal podía mejorar hasta un 50% en determinadas áreas del hogar o la oficina. Además, los investigadores observaron una reducción de la fuga de señal hacia sectores innecesarios.

Ese experimento fue clave para que muchas personas intentaran replicar el concepto usando materiales simples y accesibles. El papel aluminio apareció como la alternativa más económica.

En aplicaciones domésticas, los resultados suelen ser más modestos. Usuarios y técnicos aseguran que la mejora promedio ronda entre un 10% y un 20%, aunque esto depende de múltiples factores:

La ubicación del router.

El tamaño del ambiente.

El grosor de las paredes.

La cantidad de dispositivos conectados.

La interferencia de otros aparatos electrónicos.

Por esa razón, el truco puede funcionar muy bien en algunos hogares y apenas notarse en otros.

papel aluminio debajo del módem de wifi 3

Cómo funciona realmente el reflector de aluminio

Las redes WiFi trabajan principalmente en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Ambas bandas utilizan ondas electromagnéticas que pueden reflejarse cuando impactan contra superficies metálicas.

Al colocar una lámina curva detrás del router, el aluminio actúa de forma similar a una antena parabólica. La superficie refleja parte de las ondas y las concentra hacia un punto determinado. Este comportamiento permite “empujar” la señal hacia una habitación concreta o hacia el área donde normalmente internet funciona peor.

La curvatura cumple un papel importante. Si el aluminio permanece completamente plano, la reflexión será menos eficiente. En cambio, una forma curva ayuda a orientar mejor la propagación de las ondas.

Muchos usuarios utilizan estructuras improvisadas similares a una media luna para obtener un efecto más marcado.

Cómo hacer el truco del papel aluminio paso a paso

La instalación es sencilla y solo demanda unos minutos. Para probar esta técnica en casa se recomienda seguir estos pasos:

Desconectar el módem o router antes de manipularlo.

Cortar una lámina de papel aluminio de aproximadamente 20 x 30 centímetros.

Darle una forma curva suave.

Colocar el aluminio detrás del equipo.

Orientar la parte curva hacia la zona donde se quiera potenciar la señal.

Encender nuevamente el router y comprobar los cambios en la conexión.

Algunas personas utilizan cartón como soporte para mantener la estructura firme y evitar que el aluminio se doble demasiado. También se aconseja realizar pruebas desde distintos puntos de la vivienda para detectar cuál es la posición más efectiva.

papel aluminio debajo del módem de wifi 4

Qué ventajas tiene este truco viral

Puede mejorar la estabilidad de la conexión.

Ayuda a redirigir la señal hacia habitaciones alejadas.

Se instala en pocos minutos.

No necesita conocimientos técnicos.

Permite experimentar con distintas orientaciones.

Dónde conviene colocar el módem para mejorar el wifi