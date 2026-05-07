¿Qué significa acariciar siempre a los gatos, según la psicología?

Especialistas en salud mental coinciden en que el contacto físico con animales tiene efectos positivos en el estado emocional. En el caso de los gatos, el vínculo adquiere características particulares porque son animales que no demandan atención constante y suelen acercarse solo cuando se sienten cómodos.

Según explican psicólogos dedicados al estudio de las emociones humanas, las personas que sienten la necesidad frecuente de acariciar gatos suelen compartir algunos rasgos comunes.

Entre ellos aparecen:

Mayor sensibilidad emocional

Capacidad para detectar estados de ánimo ajenos

Personalidades introspectivas

Necesidad de calma y estabilidad

Preferencia por vínculos menos invasivos

Búsqueda de relaciones genuinas y silenciosas

Los expertos sostienen que quienes disfrutan del contacto con gatos muchas veces valoran los espacios tranquilos, la conexión emocional profunda y las relaciones basadas en el respeto mutuo.

Además, algunos análisis psicológicos indicaron que las personas con altos niveles de empatía suelen sentirse especialmente atraídas por animales independientes, ya que perciben el afecto felino como algo auténtico y no forzado.

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El efecto emocional que produce acariciar un gato

Uno de los aspectos más estudiados tiene que ver con el impacto fisiológico que genera esta interacción. Diversos trabajos científicos analizaron cómo responde el cuerpo humano ante el contacto con mascotas.

En el caso de los gatos, el movimiento repetitivo de acariciarlos, combinado con el ronroneo y la cercanía física, puede ayudar a disminuir los niveles de tensión emocional.

Especialistas explicaron que durante estos momentos el organismo puede liberar oxitocina, conocida popularmente como “la hormona del apego”. Esta sustancia está relacionada con sensaciones de tranquilidad, bienestar y seguridad emocional.

Al mismo tiempo, algunos estudios observaron una reducción temporal del cortisol, hormona vinculada al estrés. Por eso, muchas personas sienten alivio inmediato después de pasar unos minutos acariciando a su gato.

Incluso quienes atraviesan jornadas intensas o situaciones de ansiedad suelen encontrar en ese pequeño ritual una forma simple de desconectarse de las preocupaciones diarias.

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Por qué el vínculo con los gatos suele ser distinto

A diferencia de otras mascotas más expresivas, los gatos construyen vínculos de manera gradual. No buscan atención permanente y muchas veces establecen contacto solo cuando lo desean.

Desde la psicología, algunos especialistas sostienen que este tipo de relación puede resultar emocionalmente atractiva porque se basa en la reciprocidad y el respeto por los tiempos del otro. Es decir, el afecto felino no suele sentirse impuesto.

Cuando un gato se acerca voluntariamente, muchas personas interpretan ese gesto como una demostración genuina de confianza. Y eso produce una conexión emocional intensa.

El ronroneo y su inesperado impacto en el cerebro

Aunque todavía existen estudios en desarrollo, algunos especialistas indicaron que las vibraciones del ronroneo podrían tener efectos calmantes sobre el sistema nervioso humano. El sonido repetitivo y suave genera una sensación de seguridad y estabilidad emocional.

Además, el cerebro tiende a asociar esos estímulos con ambientes tranquilos y protegidos. Por eso, muchas personas experimentan una reducción de ansiedad simplemente al escuchar a un gato ronronear cerca.

Algunos expertos incluso compararon este efecto con ciertas técnicas de relajación utilizadas para combatir el estrés cotidiano.