El error silencioso que muchos cometen al cocinar y puede afectar la salud

¿Por qué preocupa la acrilamida y en qué alimentos se encuentra?

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Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la acrilamida está clasificada como “probablemente cancerígena para los humanos”.

En estudios con animales, se ha comprobado que puede dañar el ADN, afectar el sistema nervioso y aumentar el riesgo de desarrollo de ciertos tumores.

En humanos, la evidencia aún no es concluyente, aunque en casos de exposición elevada —principalmente en ámbitos industriales— se han observado posibles efectos neurológicos como debilidad muscular, hormigueo, entumecimiento y señales de daño genético.

Alimentos donde aparece con mayor frecuencia

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Los productos más asociados a la formación de acrilamida incluyen:

Papas fritas

Tostadas y pan muy dorado o quemado

y pan muy dorado o quemado Galletitas , bizcochos y productos de pastelería industrial

, bizcochos y productos de pastelería industrial Cereales de desayuno

Café tostado

El tabaco también contiene acrilamida, presente en el humo de cigarrillos.

Cómo reducir su formación