La trampa mental de cada signo: el error que estás cometiendo y que te impide concentrarte

Si pasaste las últimas horas saltando de una pestaña del navegador a otra, respondiendo mensajes a mitad de camino y sintiendo que tenés mil ideas brillantes en la cabeza pero ninguna se traduce en un renglón concreto, no estás perdiendo la capacidad de trabajar. Nos encontramos en pleno inicio de la temporada de Géminis de 2026, un fenómeno cósmico que se siente como si alguien hubiera encendido un ventilador gigante en medio de una habitación llena de papeles sueltos. Géminis, regido por Mercurio, es el arquetipo de la mente curiosa, el aprendizaje y la velocidad cognitiva. Sin embargo, su astrología de sombra trae consigo una trampa mental infalible para este cierre de mayo: la hiperactividad estéril, esa molesta tendencia a empezar mil cosas simultáneamente para terminar dejando todas por la mitad.