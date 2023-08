Compró un dinosaurio de regalo para su hijo, pero algo no salió como lo esperado

Dinosaurio_traslado.jpg

La travesía para encontrar el juguete ideal comenzó con dificultades. Residiendo en la Isla de Jersey, un rincón inglés que no cuenta con muchas opciones de tiendas de juguetes, la tarea se tornó un desafío. Pero la madre de Theo ideó una solución ingeniosa: el parque temático Tamba Park, en la misma isla, estaba vendiendo figuras de dinosaurios.

Sin titubear, Andre realizó la compra, aunque el precio de 1.300 dólares le pareció un tanto elevado. La garantía de que Theo quedaría maravillado compensó la inversión. No obstante, la sorpresa no estuvo en el precio, sino en las dimensiones del regalo: un dinosaurio de ¡6 metros de altura!

Dinosaurio_camion.jpg

La anticipación de un regalo de Navidad se transformó en una espera más larga debido a desafíos logísticos. La empresa de transporte encargada de llevar al dinosaurio, bautizado como "Chaz" por la familia, se encontró con un problema inusual: el dinosaurio no cabía en el camión destinado para el traslado. Esta complicación llevó a la búsqueda de una solución alternativa.

Finalmente, el día de la llegada de Chaz al jardín de la familia fue triunfal, aunque no exactamente como lo habían planeado. El dinosaurio, que había sido adquirido como un regalo inolvidable, superó todas las expectativas de tamaño, y no solo no entraba en el baño (el plan inicial), sino que apenas entraba en el pequeño jardín de la casa.

Dinosaurio_tres.jpg

La historia de Theo y su gigantesco regalo fue compartida por Andre a través de su perfil de Facebook en 2020, y recientemente volvió a hacerse viral. Los videos que documentan la llegada y colocación de Chaz en el jardín se compartieron ampliamente, y la peculiaridad de la situación ha dejado a todos sorprendidos.

Aunque el entusiasmo inicial de Theo podría haber sido efímero, la realidad es otra. Según Andre, Theo pasa la mayor parte de su tiempo con su nuevo amigo Chaz, incluso llegando al punto de no querer separarse ni siquiera para asistir a la escuela.