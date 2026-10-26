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Conmoción por la muerte de famoso streamer de 30 años: cómo lo encontraron

Murió un importante streamer de a los 30 años: el mensaje de Coscu que encendió las redes tras la noticia. Miralo.

Conmoción por la muerte de famoso streamer de 30 años: cómo lo encontraron

El mundo del streaming está de luto por la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como Komanche, el creador de contenido salvadoreño que falleció a los 30 años en Monterrey, México. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y colegas, mientras se multiplicaron las repercusiones en las redes sociales y una frase de Coscu captó la atención de la comunidad.

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El fallecimiento comenzó a trascender el domingo 25 de octubre, luego de que medios mexicanos informaran sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la ciudad. Según confirmó su representante, Byron Reyes, tras comunicarse con la familia, se trataba del reconocido streamer. Hasta el momento, las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas y las autoridades de Nuevo León llevan adelante las investigaciones correspondientes.

El caso sacudió a la comunidad digital, que en las últimas horas recordó la trayectoria de Komanche y sus participaciones en algunos de los eventos más importantes del entretenimiento online en español. Entre ellos se destacó Squid Craft Games, la competencia de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar que organizó junto a AuronPlay y El Rubius, dos de los creadores más populares del mundo hispanohablante.

En medio de la conmoción, Martín “Coscu” Pérez Disalvo publicó un mensaje que no pasó inadvertido. El streamer argentino escribió en X: “Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas”. Sus palabras generaron repercusión entre los usuarios, aunque no estableció de manera explícita a qué situación se refería ni vinculó su publicación con las causas del fallecimiento.

Por su parte, Byron Reyes también compartió un mensaje contra el acoso en internet y dejó una reflexión que resonó entre los seguidores del creador de contenido: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Sin embargo, no se confirmó que ese comentario estuviera relacionado directamente con las circunstancias de la muerte de Komanche.

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso de los años, construyó una comunidad que superó el millón de seguidores en la plataforma. También acumuló una importante audiencia en Instagram y otras redes sociales.

Su popularidad creció gracias a sus transmisiones, colaboraciones y proyectos con figuras destacadas del streaming. Su participación en Squid Craft Games lo llevó a ganar reconocimiento internacional y lo consolidó como uno de los referentes salvadoreños del entretenimiento digital.

En enero de 2026 anunció que dejaría Twitch para continuar su actividad en otras plataformas, entre ellas YouTube, Kick y TikTok. También había sido anunciado para participar en La Velada del Año 6, aunque su combate terminó cancelándose luego de que adelantara información sobre el evento y se generara una controversia por el acuerdo de confidencialidad.

Durante los últimos meses, además, su nombre había quedado envuelto en discusiones en redes sociales a raíz de acusaciones de presunto acoso formuladas por creadoras de contenido. Komanche respondió públicamente a esas versiones, que formaron parte de las polémicas que atravesaron su etapa más reciente.

Por ahora, no hay información oficial que permita relacionar esos episodios con su fallecimiento. La investigación deberá determinar qué ocurrió en la vivienda de Monterrey y cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

La noticia dejó un fuerte impacto entre sus seguidores y colegas, que recordaron su trayectoria y su aporte a una comunidad que creció de manera exponencial durante la última década. A los 30 años, Komanche se convirtió en protagonista de una noticia que conmocionó al mundo del streaming y abrió interrogantes que, por el momento, siguen sin respuesta.

En pocas palabras

  • Falleció Komanche: El famoso streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez murió a los 30 años en Monterrey.
  • Contexto de Muerte: Las circunstancias del hallazgo de su cuerpo aún no fueron esclarecidas por las autoridades.
  • Repercusión en Redes: Mensajes de figuras como Coscu generaron debate sobre el acoso en comunidades online.
Resumen generado por Thinkindot AI
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