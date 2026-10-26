Conmoción por la muerte de famoso streamer de 30 años: cómo lo encontraron

Por su parte, Byron Reyes también compartió un mensaje contra el acoso en internet y dejó una reflexión que resonó entre los seguidores del creador de contenido: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Sin embargo, no se confirmó que ese comentario estuviera relacionado directamente con las circunstancias de la muerte de Komanche.

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso de los años, construyó una comunidad que superó el millón de seguidores en la plataforma. También acumuló una importante audiencia en Instagram y otras redes sociales.

Su popularidad creció gracias a sus transmisiones, colaboraciones y proyectos con figuras destacadas del streaming. Su participación en Squid Craft Games lo llevó a ganar reconocimiento internacional y lo consolidó como uno de los referentes salvadoreños del entretenimiento digital.

En enero de 2026 anunció que dejaría Twitch para continuar su actividad en otras plataformas, entre ellas YouTube, Kick y TikTok. También había sido anunciado para participar en La Velada del Año 6, aunque su combate terminó cancelándose luego de que adelantara información sobre el evento y se generara una controversia por el acuerdo de confidencialidad.

Durante los últimos meses, además, su nombre había quedado envuelto en discusiones en redes sociales a raíz de acusaciones de presunto acoso formuladas por creadoras de contenido. Komanche respondió públicamente a esas versiones, que formaron parte de las polémicas que atravesaron su etapa más reciente.

Por ahora, no hay información oficial que permita relacionar esos episodios con su fallecimiento. La investigación deberá determinar qué ocurrió en la vivienda de Monterrey y cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

La noticia dejó un fuerte impacto entre sus seguidores y colegas, que recordaron su trayectoria y su aporte a una comunidad que creció de manera exponencial durante la última década. A los 30 años, Komanche se convirtió en protagonista de una noticia que conmocionó al mundo del streaming y abrió interrogantes que, por el momento, siguen sin respuesta.