La estremecedora frase de la mamá de Marcela Coronel tras ser agredida por su cuidadora

Berta, la madre de Marcela Coronel, que hace apenas unos días cumplió 100 años, sufrió un terrible ataque por parte de una de sus cuidadoras el cual quedó registrado en imágenes del interior de la vivienda.
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La periodista Marcela Coronel habló después de la agresión que sufrió su mamá de 100 por años por parte de la persona que la cuidaba y dio fuertes detalles.
Berta, la madre de Marcela Coronel, que hace apenas unos días cumplió 100 años, sufrió un terrible ataque por parte de una de sus cuidadoras el cual quedó registrado en imágenes del interior de la vivienda.
Después de hacer público el caso y realizar la correspondiente denuncia, la periodista habló este lunes en Desayuno Americano sobre cómo se encuentra su madre tras lo sucedido.
La periodista además aclaró que la mujer que cuidaba a su madre se encuentra en libertad ya que en los estudios médicos su madre no registraba secuelas físicas de los golpes, aunque aclaró que rige una medida restrictiva de acercamiento hacia su familia.
"El viernes después de pasar las imágenes en el programa a mi mamá la llevaron al Hospital Italiano y estuvimos hasta la medianoche para esperar los resultados de todos los estudios que dieron bien, no encontraron por ahora secuelas de los golpes y esto permitió también que la mujer esté libre en este momento", indicó la periodista en diálogo con Pamela David y su equipo.
En cuanto a la situación de la mujer denunciada, Marcela Coronel insistió en su pedido para que sea detenida: "Sigue imputada, se sigue investigando y tiene restricción de acercarse al domicilio de mi mamá, que tiene una custodia policial. No puede acercarse a menos de 500 metros ni tampoco volver a hostigarnos a nosotros: tengo en el teléfono una llamada de ella de ayer a la tarde y mi hermana tambié. No tengo nada que hablar con ella creo que los hechos hablan por sí solos, ¿qué me puede llegar a decir?".
Marcela Coronel remarcó que quiere que la mujer quede detenida después de conocerse la gravedad del hecho registrado en imágenes. "Yo quiero que esté presa, no quiero otra cosa. Y en el caso que no esté presa, mostrar su cara y su nombre para que nunca más vuelva a trabajar de esto", remarcó.
"Mi mamá el martes pasado cumplió 100 años y es discapacitada, tiene demencia senil agravada por la edad. Empezó con algo más leve pero ahora está totalmente perdida pero por supuesto hay cosas que sabe: si le están pegando le duele", aclaró sobre la salud de su madre.
La periodista explicó además cómo era el trato de la cuidadora con su mamá: "Tenía malas contestaciones para nosotros o no hacía cosas de mi mamá que se las tenía que volver a pedir, pero de ahí a esto hay una camino enorme", resaltó.
Sobre el final, Marcela Coronel reveló la fuerte frase que dijo su mamá hace unos días: "La chica que va los fines de semana nos dijo que en un momento cuando le estaba dando de comer mi mamá le dijo 'quereme, cuidame'. La vimos bien, lloraba por momentos, pero está a la vista lo que hizo", cerró con la voz quebrada.