Netflix tiene un thriller psicológico con José Coronado que impacta con una historia familiar inquietante

Coronado construye un personaje ambiguo, capaz de generar rechazo y compasión al mismo tiempo. Martín puede parecer un hombre vulnerable, atrapado en sus propias obsesiones, pero también alguien cuya conducta resulta amenazante. Esa incertidumbre es fundamental para el desarrollo de la película.

A diferencia de otros thrillers en los que el protagonista debe enfrentarse a un enemigo claramente identificado, aquí el peligro permanece dentro del ámbito doméstico. La tensión nace de no saber si las sospechas de Ruth tienen fundamento o si está interpretando cada gesto de su padre desde el dolor y la desconfianza.

La actuación de Coronado sostiene buena parte del misterio porque nunca permite descartar completamente ninguna de las posibilidades. El espectador queda atrapado en la misma incertidumbre que la protagonista y debe interpretar los comportamientos de Martín sin disponer de todas las respuestas.

Los creyentes: la muerte de una madre y una investigación que divide a una familia

La historia comienza con el regreso de Ruth, una mujer de 30 años que llevaba tiempo distanciada de su familia. La muerte de su madre la obliga a volver al lugar del que se había alejado, pero el reencuentro con Martín está lejos de ofrecerle el consuelo que necesita.

Su padre ya no parece ser el hombre que recuerda. Está absorbido por ideas conspirativas, desconfía de quienes lo rodean y reacciona de manera imprevisible. La convivencia se vuelve cada vez más difícil y la muerte de su esposa empieza a adquirir un significado diferente.

La película desarrolla su intriga a partir de una serie de preguntas:

¿Qué ocurrió realmente con la madre de Ruth?

¿El comportamiento de Martín responde a una crisis personal o esconde algo más grave?

¿Hasta qué punto las teorías conspirativas pueden alterar la percepción de la realidad?

¿Puede una hija confiar en su padre cuando cada una de sus respuestas despierta nuevas dudas?

El relato utiliza esos interrogantes para mantener la tensión sin depender exclusivamente de la investigación policial. El conflicto central es la ruptura de la confianza entre dos personas que comparten una historia familiar, pero que parecen incapaces de comprenderse.

La casa se convierte así en un espacio de sospecha. Las conversaciones cotidianas adquieren un significado inquietante y cualquier contradicción puede funcionar como una señal de alarma.





Qué dicen las reseñas de Los creyentes sobre José Coronado

Las críticas destacaron especialmente el planteamiento de la película y la capacidad de José Coronado para sostener la ambigüedad de Martín. Sin embargo, las valoraciones sobre el resultado final son menos uniformes.

Una de las valoraciones favorables destacó la manera en que la película aborda la conspiranoia contemporánea desde una historia familiar reconocible. El análisis también puso el foco en el trabajo de Stéphanie Magnin y en la interpretación sobria de Coronado, aunque señaló que el tramo final pierde fuerza respecto del planteamiento inicial.

Otras críticas consideraron que el conflicto va más allá de descubrir qué sucedió con la madre de Ruth. La película pone el foco en cómo la desinformación y las creencias extremas pueden deteriorar los vínculos personales hasta convertir la sospecha en una forma permanente de relacionarse.

También hubo observaciones negativas sobre algunos giros y decisiones de los personajes, que para ciertos críticos debilitan la consistencia del relato. La conclusión de la historia no siempre alcanza la intensidad que promete el comienzo.

De las reseñas surgen tres elementos centrales:

José Coronado: su interpretación aporta incertidumbre y complejidad al personaje.

La premisa: el vínculo entre conspiraciones, duelo y desconfianza familiar ofrece un punto de partida relevante.

El desenlace: algunos críticos consideran que no mantiene la misma solidez narrativa que el comienzo.

Los creyentes: una película de Netflix sobre conspiraciones y desinformación

Dirigida por Roger Gual, Los creyentes cuenta con un guion escrito por Carlos Montero y Darío Madrona, quienes vuelven a trabajar juntos después de su colaboración en Élite. La película fue producida por El Desorden Crea y se rodó en localizaciones de Asturias, Madrid y Berlín.

La elección de un conflicto familiar permite que la historia explore un fenómeno contemporáneo sin convertirlo en una explicación abstracta. Las teorías conspirativas aparecen integradas en la vida cotidiana de Martín y condicionan la manera en que interpreta lo que sucede a su alrededor.

El personaje no solo desconfía de los demás: también parece haber construido una visión del mundo en la que cualquier contradicción puede confirmar sus sospechas. Para Ruth, esa transformación vuelve casi imposible mantener una conversación normal con él.

La película plantea así una cuestión inquietante: qué sucede cuando las creencias de una persona terminan ocupando el lugar de la confianza, incluso dentro de su propia familia.

La intriga policial funciona como motor de la historia, pero el verdadero conflicto está en la relación entre padre e hija. La búsqueda de respuestas obliga a Ruth a enfrentarse tanto a las dudas sobre la muerte de su madre como a la posibilidad de que ya no conozca realmente a Martín.





Cuánto dura Los creyentes y por qué ver la película en Netflix

Los creyentes tiene una duración aproximada de una hora y 46 minutos y combina drama familiar, misterio y suspenso psicológico. La película está protagonizada por José Coronado y Stéphanie Magnin, acompañados por otros integrantes del reparto español.

Es una propuesta para quienes disfrutan de las historias en las que el misterio no se limita a descubrir quién cometió un crimen. La película también invita a observar cómo cambian las relaciones cuando las certezas desaparecen y las personas empiezan a desconfiar de quienes tienen más cerca.

En ese sentido, Coronado ofrece uno de los elementos más interesantes del relato. Su Martín no es un villano convencional ni un personaje fácil de descifrar. Es un hombre que genera preguntas constantes y cuya conducta obliga a reconsiderar las sospechas a medida que avanza la historia.

El punto débil, señalado por algunas reseñas, está en que la resolución no siempre alcanza la fuerza del planteamiento inicial. Sin embargo, el conflicto entre padre e hija y la interpretación de sus protagonistas mantienen el interés de la película.

Para quienes siguen la carrera de José Coronado, Los creyentes ofrece un registro distinto al de sus personajes policiales más conocidos. Aquí, el actor construye una figura inquietante desde los silencios, los cambios de humor y la incertidumbre que genera en su propia familia.

La película encuentra su mayor fortaleza en esa tensión doméstica: la posibilidad de que una persona cercana se convierta en alguien irreconocible. Y esa es, precisamente, la pregunta que mantiene en vilo a Ruth y que convierte a Los creyentes en una opción para los amantes del thriller psicológico en Netflix Argentina.