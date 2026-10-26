ANSES fijó el tope salarial de las Pensiones No Contributivas

Superar el tope de ingresos laborales: percibir una remuneración neta proveniente de empleo formal por encima de los 2 SMVM ($782.400 en octubre).

Incompatibilidad de prestaciones: percibir de forma simultánea un haber de jubilación, retiro contributivo u otra pensión de carácter público.

Ingresos propios no laborales: contar con rentas, dividendos o ingresos patrimoniales independientes que igualen o superen el equivalente a dos salarios mínimos.

Evaluación socioeconómica y patrimonial: incurrir en inconsistencias patrimoniales detectadas en los cruces de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ANSES.

¿Cómo reactivar la pensión por discapacidad si fue suspendida por trabajo?

El marco legal garantiza el principio de rehabilitación inmediata de la prestación cuando la persona finaliza su relación laboral o cuando sus ingresos vuelven a ubicarse por debajo del límite regulatorio.

Finalización del vínculo laboral: se puede solicitar la reactivación tras la desvinculación, sin importar la causal (despido, renuncia o fin de contrato).

Reducción de ingresos: procede cuando la facturación o la liquidación salarial vuelve a situarse por debajo de los dos salarios mínimos.

Solicitud formal: el titular debe presentar la petición de rehabilitación ante las Unidades de Atención Integral (UAI) de ANSES o canales habilitados por ANDIS.

Fecha de cobro: la persona recupera el derecho a percibir los haberes liquidados con efecto retroactivo desde la fecha exacta de la solicitud formal.

¿Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES por DNI?

Para el próximo mes de noviembre de 2026, el cronograma oficial es el siguiente: