Coquitos caseros: la receta para hacerlos exquisitos y en simples pasos

Paso a paso para preparar los coquitos

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Preparar la crema pastelera

En una cacerola, calentar la leche junto con la mitad del azúcar. Mientras tanto, mezclar el resto del azúcar con la maicena y agregar el huevo, integrando bien para evitar grumos.

Cocción

Verter una pequeña cantidad de la leche caliente sobre la mezcla de huevo y maicena, revolver y volver a incorporar todo a la cacerola. Cocinar a fuego suave, mezclando constantemente. Cuando rompa el hervor, continuar la cocción durante un minuto más sin dejar de revolver.

Enfriado

Retirar del fuego y agregar unas gotas de esencia de vainilla. Colocar la crema en un recipiente con film en contacto para evitar que se forme una costra y llevar a la heladera durante una hora.

Integrar el coco

Una vez fría, revolver la crema para recuperar su textura cremosa e incorporar el coco rallado en dos partes. Se recomienda utilizar una cuchara en lugar de un batidor de alambre para facilitar la mezcla. Luego, agregar el segundo huevo y mezclar bien hasta integrar.

Formar los coquitos

Colocar la preparación en una manga pastelera con pico rizado. Sobre una placa previamente enmantecada, formar pequeños copitos.

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Horneado

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que los coquitos estén dorados.

Finalización con almíbar (opcional)

Mientras se hornean, hervir el agua con el azúcar durante cinco minutos. Luego, agregar el gel para tortas y cocinar tres minutos más. Cuando tanto los coquitos como el almíbar estén fríos, pasar cada coquito por el almíbar para darles brillo y un toque extra de humedad.