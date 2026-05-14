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Coquitos caseros: la receta para hacerlos exquisitos y en simples pasos

Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, los coquitos son ideales para acompañar el mate, el café o sorprender con algo dulce hecho en casa.

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Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla

Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, los coquitos son ideales para acompañar el mate, el café o sorprender con algo dulce hecho en casa.

Preparar coquitos caseros es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, rápida y económica. Estos clásicos dulces son ideales para sumar a una bandeja de desayuno especial o para acompañar la merienda con algo rico y simple de hacer.

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Ingredientes

Para preparar estos coquitos caseros se necesitan 100 gramos de azúcar, un huevo, 250 mililitros de leche, 15 gramos de maicena y esencia de vainilla para elaborar la crema pastelera.

Además, para el armado de los coquitos hacen falta 200 gramos de coco rallado y otro huevo.

De manera opcional, para darles brillo y humedad, también se puede preparar un almíbar con una taza de azúcar, una taza de agua y una cucharada de gel para tortas.

Paso a paso para preparar los coquitos

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Preparar la crema pastelera

En una cacerola, calentar la leche junto con la mitad del azúcar. Mientras tanto, mezclar el resto del azúcar con la maicena y agregar el huevo, integrando bien para evitar grumos.

Cocción

Verter una pequeña cantidad de la leche caliente sobre la mezcla de huevo y maicena, revolver y volver a incorporar todo a la cacerola. Cocinar a fuego suave, mezclando constantemente. Cuando rompa el hervor, continuar la cocción durante un minuto más sin dejar de revolver.

Enfriado

Retirar del fuego y agregar unas gotas de esencia de vainilla. Colocar la crema en un recipiente con film en contacto para evitar que se forme una costra y llevar a la heladera durante una hora.

Integrar el coco

Una vez fría, revolver la crema para recuperar su textura cremosa e incorporar el coco rallado en dos partes. Se recomienda utilizar una cuchara en lugar de un batidor de alambre para facilitar la mezcla. Luego, agregar el segundo huevo y mezclar bien hasta integrar.

Formar los coquitos

Colocar la preparación en una manga pastelera con pico rizado. Sobre una placa previamente enmantecada, formar pequeños copitos.

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Horneado

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que los coquitos estén dorados.

Finalización con almíbar (opcional)

Mientras se hornean, hervir el agua con el azúcar durante cinco minutos. Luego, agregar el gel para tortas y cocinar tres minutos más. Cuando tanto los coquitos como el almíbar estén fríos, pasar cada coquito por el almíbar para darles brillo y un toque extra de humedad.

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