Coquitos caseros: la receta para hacerlos exquisitos y en simples pasos

Preparar coquitos caseros es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, rápida y económica. Estos clásicos dulces son ideales para sumar a una bandeja de desayuno especial o para acompañar la merienda con algo rico y simple de hacer.
Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, los coquitos son ideales para acompañar el mate, el café o sorprender con algo dulce hecho en casa.
Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, los coquitos son ideales para acompañar el mate, el café o sorprender con algo dulce hecho en casa.
Preparar coquitos caseros es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, rápida y económica. Estos clásicos dulces son ideales para sumar a una bandeja de desayuno especial o para acompañar la merienda con algo rico y simple de hacer.
Para preparar estos coquitos caseros se necesitan 100 gramos de azúcar, un huevo, 250 mililitros de leche, 15 gramos de maicena y esencia de vainilla para elaborar la crema pastelera.
Además, para el armado de los coquitos hacen falta 200 gramos de coco rallado y otro huevo.
De manera opcional, para darles brillo y humedad, también se puede preparar un almíbar con una taza de azúcar, una taza de agua y una cucharada de gel para tortas.
Preparar la crema pastelera
En una cacerola, calentar la leche junto con la mitad del azúcar. Mientras tanto, mezclar el resto del azúcar con la maicena y agregar el huevo, integrando bien para evitar grumos.
Cocción
Verter una pequeña cantidad de la leche caliente sobre la mezcla de huevo y maicena, revolver y volver a incorporar todo a la cacerola. Cocinar a fuego suave, mezclando constantemente. Cuando rompa el hervor, continuar la cocción durante un minuto más sin dejar de revolver.
Enfriado
Retirar del fuego y agregar unas gotas de esencia de vainilla. Colocar la crema en un recipiente con film en contacto para evitar que se forme una costra y llevar a la heladera durante una hora.
Integrar el coco
Una vez fría, revolver la crema para recuperar su textura cremosa e incorporar el coco rallado en dos partes. Se recomienda utilizar una cuchara en lugar de un batidor de alambre para facilitar la mezcla. Luego, agregar el segundo huevo y mezclar bien hasta integrar.
Formar los coquitos
Colocar la preparación en una manga pastelera con pico rizado. Sobre una placa previamente enmantecada, formar pequeños copitos.
Horneado
Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que los coquitos estén dorados.
Finalización con almíbar (opcional)
Mientras se hornean, hervir el agua con el azúcar durante cinco minutos. Luego, agregar el gel para tortas y cocinar tres minutos más. Cuando tanto los coquitos como el almíbar estén fríos, pasar cada coquito por el almíbar para darles brillo y un toque extra de humedad.