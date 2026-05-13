En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pan
Cocina
Cocina

Pan integral casero: receta fácil para un resultado esponjoso y sabroso

Una preparación sencilla que permite obtener un pan integral casero con buena textura y sabor, ideal para quienes buscan una alternativa más saludable sin resignar calidad ni practicidad en la cocina.

Banner Seguinos en google DESK
Una preparación sencilla que permite obtener un pan integral casero con buena textura y sabor

Una preparación sencilla que permite obtener un pan integral casero con buena textura y sabor, ideal para quienes buscan una alternativa más saludable sin resignar calidad ni practicidad en la cocina.

Hacer pan integral en casa no tiene por qué ser una tarea compleja ni requiere experiencia previa en panadería. Esta receta está pensada para lograr una miga aireada y una corteza crocante sin necesidad de un amasado intenso, lo que permite además tener un control total sobre los ingredientes, sin aditivos ni azúcares ocultos.

Leé también Guiso de lentejas: la receta casera ideal para los días fríos de otoño, con un sabor perfecto
Guiso de lentejas: un plato clásico, rendidor y lleno de sabor que gana protagonismo cuando bajan las temperaturas.

La clave está en una alta hidratación de la masa, fundamental para que la harina integral se active correctamente y el resultado no sea un pan seco o demasiado denso.

Ingredientes

pan

Para esta preparación, difundida en el canal de YouTube Coffee María, se necesitan los siguientes ingredientes:

Mezcla inicial: agua tibia, levadura seca, aceite, dos cucharadas de miel y dos cucharadas de harina de trigo.

Masa principal: harina integral tamizada, sal y 330 ml de agua tibia adicional.

Para el molde y el acabado: aceite (para engrasar y barnizar), o bien leche, agua o avena en hojuelas para decorar.

Cómo hacer el pan integral casero, paso a paso

Embed

Preparación de la mezcla inicial:

En un recipiente, combinar el agua tibia, la levadura, el aceite, la miel y las dos cucharadas de harina. Mezclar hasta integrar y dejar reposar.

Tamizado e integración:

Tamizar la harina integral y mezclarla con la sal. Incorporar la mezcla inicial y añadir, de a poco, los 330 ml de agua tibia hasta obtener una masa bien hidratada. La textura debe ser pegajosa, dado que eso favorece una miga más aireada. Mezclar solo hasta integrar, sin amasar.

Técnica de los dobleces:

Dejar reposar la masa durante 15 minutos. Luego realizar el primer pliegue: estirar la masa desde abajo hacia arriba y doblarla como si fuera un sobre, girando el bol. Repetir el proceso de reposo de 15 minutos y doblez tres veces en total, hasta lograr una masa más elástica y húmeda.

Formado del pan:

Después del tercer reposo, colocar una pequeña cantidad de harina sobre la superficie de trabajo (solo la necesaria para evitar que se pegue) y volcar la masa. Estirarla en forma de rectángulo, teniendo en cuenta el tamaño del molde. Enrollar sin ejercer demasiada presión hasta formar un cilindro y sellar bien los bordes.

Fermentación larga:

Colocar el cilindro en un molde previamente engrasado, con el cierre hacia abajo. Cubrir con una bolsa o paño y dejar reposar en un lugar tibio durante aproximadamente una hora y media, hasta que la masa duplique su volumen.

Horneado con vapor:

Precalentar el horno a 180 °C. Antes de introducir el pan, colocar una bandeja con agua caliente para generar vapor, lo que ayudará a obtener una corteza crocante sin resecar la masa. Hornear hasta que esté dorado.

Enfriado:

Una vez fuera del horno, dejar reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo. Esto evita que la miga se apelmace y ayuda a mantener la estructura interna del pan

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pan Cocina Recetas
Notas relacionadas
Alfajores de nuez y chocolate blanco: la fácil receta casera con relleno cremoso que conquista paladares
Diego Peretti brilla en Netflix con una nueva película argentina y es el gran estreno del 2026
Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor comedia romántica y es la película española más vista

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar