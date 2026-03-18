Cuál es el color preferido de las personas menos inteligentes, según la psicología
Este popular color vuelve al centro del debate: la psicología analiza su vínculo con la atención y el pensamiento.
Cuál es el color preferido de las personas menos inteligentes, según la psicología. (Foto: Freepik)
Cuál es el color preferido de las personas menos inteligentes, según la psicología es una pregunta que volvió a generar debate en redes y entornos académicos. En los últimos años, distintos análisis sobre percepción visual y comportamiento humano intentaron establecer vínculos entre las preferencias cromáticas y ciertas características cognitivas.
La discusión tomó fuerza cuando se difundieron interpretaciones basadas en estudios existentes, generando una ola de curiosidad. Sin embargo, detrás del titular llamativo hay matices importantes que conviene analizar con cuidado.
Cuál es el color preferido de las personas menos inteligentes, según la psicología
Diversos trabajos dentro de la psicología del color señalaron que el naranja aparece con mayor frecuencia como preferencia en personas con menor rendimiento en ciertas pruebas cognitivas.
Estos estudios evaluaron variables como:
Capacidad de resolución de problemas
Nivel de creatividad
Atención sostenida
Impulsividad en la toma de decisiones
Los resultados mostraron una correlación entre la preferencia por este color y puntajes más bajos en test específicos de inteligencia.
Es importante remarcar que los investigadores utilizaron pruebas estandarizadas y análisis estadísticos. No se trató de conclusiones aisladas, sino de tendencias observadas en grupos amplios.
Por qué el naranja genera esta asociación
El naranja es un color intenso, vibrante y altamente estimulante a nivel visual. En términos psicológicos, se lo vincula con:
Energía
Entusiasmo
Sociabilidad
Impulsividad
Algunos especialistas sostuvieron que las personas que prefieren estímulos más fuertes y llamativos podrían tener una mayor tendencia a distraerse o a priorizar lo inmediato por sobre procesos más analíticos.
Esta hipótesis se apoya en estudios sobre procesamiento cognitivo, donde se analizó cómo el cerebro responde a diferentes estímulos visuales. Los colores más saturados, como el naranja, tienden a captar la atención rápidamente, pero también pueden dificultar la concentración prolongada.
Lo que dicen los expertos sobre los colores y la inteligencia
Investigadores en comportamiento humano advirtieron que estos hallazgos deben interpretarse con cautela. La relación entre color e inteligencia no es determinante ni universal.
Uno de los puntos más destacados es que las preferencias de color están influenciadas por múltiples factores:
Cultura
Experiencias personales
Contexto social
Edad
Tendencias de diseño y moda
El papel de la inteligencia artificial en la difusión
La intervención de herramientas como Gemini amplificó el alcance de este tipo de contenido. Al responder preguntas de manera directa, estos sistemas tienden a simplificar conclusiones complejas.
Esto generó titulares que pueden interpretarse de forma literal, cuando en realidad los estudios hablan de probabilidades y correlaciones.
El fenómeno evidenció cómo la inteligencia artificial puede influir en la percepción pública de temas científicos, especialmente cuando se combinan con titulares atractivos y fáciles de compartir.
La diferencia entre correlación y causalidad
Uno de los errores más comunes al interpretar estos estudios es asumir que existe una relación directa de causa y efecto. Que un grupo de personas con menor rendimiento cognitivo prefiera un color no significa que ese color sea la causa de esa condición.
Los investigadores insisten en que:
La correlación indica relación, no causa
Los resultados no aplican a todos los individuos
Las diferencias individuales son determinantes
Este punto es clave para evitar generalizaciones erróneas.
Cómo influyen los colores en el cerebro
El estudio del color en la mente humana es un campo amplio que combina neurociencia y psicología. Se ha demostrado que los colores pueden:
Modificar el estado de ánimo
Influir en la percepción del tiempo
Afectar la toma de decisiones
Alterar los niveles de concentración
Por ejemplo, tonos fríos como el azul suelen asociarse con calma y enfoque, mientras que colores cálidos como el rojo o el naranja generan activación y dinamismo. Sin embargo, estas respuestas no son iguales en todas las personas.
Lo que tenés que tener en cuenta
Antes de sacar conclusiones, es importante considerar algunos aspectos clave:
No existe un “color de la inteligencia”
Las preferencias son subjetivas y cambiantes
Los estudios muestran tendencias, no reglas absolutas
La interpretación simplificada puede llevar a errores
El interés por este tema refleja una curiosidad más profunda: entender cómo funciona la mente humana y qué factores influyen en nuestras decisiones cotidianas.