Benjamín Vicuña confesó cuántas mujeres marcaron su vida y Mario Pergolini lo dejó expuesto en vivo

Todo tomó un giro más distendido cuando el invitado mencionó una particular afición de su pasado: “Tenía más de cien, muchos más de cien peluches de hipopótamos. Pero pasó una cosa: una chica posterior…”, comentó, dejando la idea inconclusa. Sin perder tiempo, Pergolini reaccionó con ironía: “¿Otra?”. Lejos de incomodarse, el actor recogió el guante y contestó con total naturalidad: “Han pasado 47 años de vida”, deslizando que su historial amoroso es amplio.

Fiel a su estilo provocador, el conductor redobló la apuesta y, con humor ácido, lanzó: “Tengo 62 y tuve dos mujeres: mi mamá y mi mujer ahora”. Fue entonces cuando Vicuña remató con una frase que dejó al estudio en silencio por un instante: “Bueno, muy bien… yo tres”.

La reacción no tardó en llegar: primero un breve desconcierto y luego una catarata de risas que inundó el piso. Pergolini lo miró con complicidad mientras el propio actor se tentaba. “Vos también sos un…”, alcanzó a decir el conductor, sin completar la idea.

Para cerrar el momento con más humor, Vicuña retomó la anécdota de los peluches y reveló el desenlace: cuando una de sus parejas descubrió el origen de esa colección, tomó una decisión tajante. “Los exterminó. Guardé tres y los tienen mis hijos”, concluyó entre carcajadas, coronando uno de los pasajes más descontracturados de la entrevista.

Benjamín Vicuña y Mario Pergolini con peluche hipopótamo - ODP

Cómo fue la incómoda reacción de Benjamín Vicuña al hablar de la China Suárez tras una pregunta que lo descolocó

Tras una larga temporada marcada por enfrentamientos mediáticos y también judiciales con su expareja, Eugenia China Suárez, quien finalmente logró llevarse a los hijos que tienen en común a Turquía, hoy el presente de Benjamín Vicuña parece haber tomado otro rumbo. En este nuevo escenario, el actor chileno se muestra enfocado en su relación con Anita Espasandin y en el buen momento que atraviesa a nivel profesional.

En ese contexto, el artista dio una entrevista al ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, donde se animó a hablar sin filtros sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la charla, abordó desde su carrera hasta el vínculo con sus exparejas, incluyendo cómo es hoy su relación con la China, madre de sus dos hijos menores, y también el peso de las versiones que lo tildaron de infiel.

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En medio de la conversación, el conductor fue directo al consultarle por su ex. Lejos de esquivar el tema, Vicuña sorprendió con una confesión: “Teníamos un muy buen vínculo, de hecho, por momentos la cagué y me atreví a dar consejos”. Acto seguido, reflexionó sobre la complejidad de su vida familiar: “No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo, con hijos, con cosas y con mujeres exitosas”.

En ese punto, el actor reconoció que el equilibrio que alguna vez lograron se quebró: “El equilibrio que fue exitoso lamentablemente se desmoronó y si vos me preguntás, yo creo y espero que con el tiempo se pueda sanar porque esto no es sano, es triste”, expresó en alusión al conflicto que se desató cuando la actriz decidió instalarse en Estambul junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Al referirse a la distancia con sus hijos, Vicuña se mostró conmovido y honesto: “Es difícil, hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”. Además, admitió que no fue sencillo comprender la decisión de su ex: “Me costó porque me parecía que no era justo porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”. Sin embargo, dejó en claro su postura actual: “Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos. Soy optimista y trato de verle el lado positivo, pero la procesión va por dentro”.

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En otro tramo, recordó cómo manejaba la distancia en el pasado cuando vivió un tiempo en España, destacando el esfuerzo por mantener el vínculo con sus hijos mayores. También explicó que en su momento intentó preservar la intimidad familiar: “Lo que intenté en su momento era tratar de evitar porque me dio mucha impresión cuando veía a programas de televisión hablando de detalles sobre el régimen de visita o los días y la forma de educar”.

Cuando la charla avanzaba, De Brito redobló la apuesta con una pregunta incómoda: “¿Siempre fuiste infiel? Te lo tengo que preguntar”. Tras unos segundos de silencio, el actor respondió con seriedad: “Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quién soy. Uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen y no te condicionan”.