ESTUDIO INTERNACIONAL

Cuáles son los colores favoritos de las personas inteligentes, según la ciencia

Una investigación de la Universidad de Hanyang, en Corea del Sur, reveló que las personas con un coeficiente intelectual superior a 130 suelen preferir ciertos colores.

Cuáles son los colores favoritos de las personas inteligentes.

Cuáles son los colores favoritos de las personas inteligentes.

A lo largo de la historia, los colores han sido mucho más que simples matices visuales. Desde las pinturas rupestres hasta el diseño contemporáneo, las tonalidades han transmitido mensajes, emociones y significados. Son símbolos culturales, vehículos de expresión y, según algunos estudios, incluso reflejos de cómo funciona nuestra mente.

Una reciente investigación de la Universidad de Hanyang, en Corea del Sur, realizada por Juliette Jue y Jung Hee Ha y publicada por el medio francés TF1 Info, se sumergió en una pregunta tan curiosa como reveladora:

¿Existe un color asociado con las personas de mayor coeficiente intelectual?

El estudio encontró que aquellos con un coeficiente intelectual superior a 130 tienden a sentirse atraídos por tonos sutiles, suaves y matizados. Esta preferencia no sería un capricho estético, sino una manifestación de cómo procesan el mundo quienes poseen una capacidad cognitiva sobresaliente.

Entre los colores más elegidos por este grupo destacan el beige, el arena, el verde ahumado y, especialmente, el azul grisáceo. Según las investigadoras, “los tonos suaves invitan a la calma y a la concentración, mientras que los tonos vivos activan los sentidos y reflejan energía”.

En otras palabras, quienes obtuvieron puntajes más altos en las pruebas cognitivas mostraron una inclinación por entornos visuales ordenados, armónicos y poco saturados, donde la serenidad favorece la concentración y el pensamiento analítico.

El azul grisáceo: un color con personalidad lógica

Uno de los hallazgos más interesantes fue la asociación del azul grisáceo con la introspección, la estabilidad emocional y la profundidad de pensamiento. Este color, que combina la serenidad del azul con la neutralidad del gris, sería especialmente apreciado por personas con una mente lógica, analítica y reflexiva.

Más allá de lo decorativo, este matiz se convierte en una herramienta psicológica: favorece la concentración, el estudio y la meditación, reduciendo la sobreestimulación visual y permitiendo un enfoque más profundo.

Mentes brillantes y entornos tranquilos

Colores e inteligencia 2

De acuerdo con el estudio, las personas con alto coeficiente intelectual no suelen buscar estímulos visuales excesivos. Prefieren espacios que acompañen su actividad mental con un equilibrio visual que no distraiga.

La psicología del color respalda esta observación: los tonos suaves generan un ambiente propicio para la reflexión, mientras que los colores brillantes y saturados tienden a activar la respuesta emocional y la expresividad.

El otro lado del espectro: los amantes de los colores vibrantes

Sin embargo, la investigación también reveló un perfil diferente: personas con personalidades abiertas y extrovertidas suelen inclinarse por tonos intensos y llamativos como el rojo escarlata, el fucsia o el amarillo vibrante.

Este grupo busca energía inmediata, estimulación sensorial y experiencias espontáneas, en contraposición a la serenidad preferida por quienes optan por tonos suaves.

Las autoras del estudio aclararon que este contraste no implica que quienes prefieren colores vivos sean menos inteligentes. Más bien, refleja diferentes enfoques para interactuar con la realidad:

  • Los colores neutros y suaves favorecen la introspección y la calma.

  • Los colores intensos y saturados estimulan la emoción, el dinamismo y la expresividad.

Colores e inteligencia 3

Una preferencia, no una regla

Es importante remarcar que esta relación entre inteligencia y color no debe interpretarse como una norma rígida. Los gustos cromáticos están influenciados por múltiples factores, entre ellos la cultura, la educación, el estado emocional y experiencias personales pasadas.

Por eso, si alguien con alto coeficiente intelectual prefiere el rojo o el amarillo, no contradice la teoría; simplemente manifiesta un estilo distinto.

Psicología del color: un puente entre percepción y personalidad

La psicología del color estudia cómo las tonalidades afectan nuestras emociones, conductas y estados mentales. Aunque las interpretaciones varían culturalmente, en las sociedades occidentales se identificaron patrones generales.

Según el portal especializado Psicología y Mente, las personas más sensibles a su entorno suelen elegir colores que favorezcan su productividad mental y su estabilidad emocional. Esto coincide con el perfil descrito por el estudio coreano:

  • Tonos suaves: aliados para el enfoque y la calma.

  • Tonos brillantes: impulsores de energía y expresividad.

La ciencia detrás del gusto por ciertos colores

El vínculo entre preferencias cromáticas y rasgos de personalidad ha sido explorado en múltiples investigaciones. Los colores afectan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de alerta y el estado de ánimo. Por ejemplo:

  • El rojo puede aumentar la atención y la energía, pero también generar estrés si se usa en exceso.

  • El azul reduce la tensión y fomenta la confianza.

  • El verde está asociado con equilibrio y renovación.

En el caso del azul grisáceo, la ciencia lo respalda como un color que regula la actividad mental, ayudando a mantener un ritmo constante sin picos de agitación.

Más allá de la estética

El estudio de Hanyang demuestra que la elección de un color no es únicamente estética, sino también funcional. Para quienes necesitan largos períodos de concentración, un entorno cromático suave es una herramienta invisible pero poderosa.

Por eso, los investigadores sugieren que las oficinas, bibliotecas y espacios de estudio adopten paletas suaves y neutras para optimizar el rendimiento cognitivo.

¿Qué significa esto para la vida cotidiana?

Más allá de los datos científicos, esta investigación nos invita a reflexionar sobre cómo los colores que elegimos en nuestra ropa, hogar u oficina pueden influir en nuestra forma de pensar y sentir.

  • Si buscas más enfoque y tranquilidad, rodearte de tonos suaves podría ayudarte.

  • Si necesitas motivación y energía, quizá los colores vibrantes sean tus aliados.

En definitiva, la inteligencia no solo se mide en números, también se expresa en la forma en que moldeamos nuestro entorno. Y, según la ciencia, los colores son una de esas decisiones sutiles que revelan mucho más de lo que creemos.

