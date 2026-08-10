En A24, Daniel Hadad cuestionó al equipo de Milei: "Se enfrasca en peleas que no suman"

DANIEL HADAD: "EL EQUIPO QUE RODEA A MILEI NO ES EL MÁS HOMOGÉNEO"

Otro de los enfoques que modificó la llegada de los libertarios al poder se dio en materia de seguridad. Según Hadad, ahora el foco está en que "primero la víctima" y "después pensemos en el delincuente". Por último, planteó que Milei también plantea que "no está bien estar lejos de Occidente".

Tras más de dos años y medio de gobierno, Hadad analizó que "el equipo que lo rodea no es el más homogéneo o el más capacitado". Luego de elogiar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al viceministro de Economía, José Luis Daza, evaluó que "después hay otros que tratan de copiar su estilo de tratar de tarado al que piensa diferente. Eso al presidente se lo acepta, no sé si a un imitador de un presidente". En la semana, el titular del Palacio de Hacienda había utilizado ese insulto para cuestionar a quienes hablaban de defender a la industria.

"Se enfrasca en peleas que no suman", planteó el periodista y advirtió que "muchas veces los colaboradores lo llevan a cometer errores importantes" y "peleas que no tienen demasiado sentido".

En cuanto a la población, indicó que "un 70% no quiere volver a lo que estaba antes del 2023, pero también quiere un montón de cosas: que le reconozcan que la motosierra no solo pasó por el Estado sino por muchas familias". "La respuesta no es 'Pasó siempre'", rechazó Hadad y en otro tramo le reclamó al Gobierno tener "falta de empatía, falta de respeto".

"Tanto el equipo detrás de Milei como el que veo detrás de la oposición en un montón de cosas se quedaron en el tiempo. No están viendo el nuevo lenguaje. En Argentina talento hay, lo que no creo es que esté dentro de los partidos políticos", planteó.

En cuanto al modelo económico, remarcó que "no alcanza con que vengan a sacar litio o petróleo o gas".

Sobre su posible candidatura

El empresario de medios respondió los rumores sobre una posible candidatura para 2027: "No lo sé, sé que lo que quiero es conocer mucho más de lo que está pasando. Vivo hace cinco años afuera, estoy preparando mi regreso. Antes de fin de año voy a estar viviendo acá".

"Mi trabajo hoy implica vivir arriba de un avión, visitando redacciones de Madrid hasta Ciudad de México", acotó en otro pasaje de la entrevista.

También, respaldó una eventual candidatura del empresario Jorge Brito, ex presidente de River: "Sería un gran candidato, tiene todo para poder dedicarse él la vida entera".

El terremoto en Colombia

Hadad se refirió a la situación de los trabajadores de la redacción en Colombia de Infobae: "Estamos preocupados por nuestros colegas que están viviendo allí. Los relatos son tristes, muchos han perdido sus casas. Están trabajando desde donde pueden.

En cuanto al terremoto que sacudió a Colombia, señaló que "nos está sorprendiendo esto más seguido de lo que imaginábamos". "Es como que Latinoamérica vuelve a latir, lamentablemente la naturaleza nos está pasando mensajes", manifestó.

"Antes teníamos un terremoto por década y nos está pasando esto", lamentó sobre la cercanía de las tragedias medioambientales.