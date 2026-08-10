Revelaron el supuesto pacto millonario entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

Luego, De Brito aclaró que la información no habría surgido originalmente de LAM, sino que fue difundida por otro periodista. En ese sentido, señaló directamente a Pablo Duggan, quien también se refirió al supuesto acuerdo en televisión.

La versión había sido expuesta por Duggan en Duro de Domar (C5N), donde reveló una cifra millonaria y otros beneficios que, según su información, habrían sido parte del presunto pacto. "60 mil dólares, un auto cero kilómetro para el papá, más, esto es lo último, cinco pasajes a Punta Cana", reveló el comunicador.

Cómo fue el estremecedor relato de Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano

Luego de presentarse a declarar en la causa que la involucra junto a su pareja, Facundo Moyano, Candela Arizaga decidió romper el silencio sobre el episodio ocurrido durante la madrugada del martes 4 de agosto, cuando fue vista corriendo semidesnuda y en estado de shock por las calles del barrio porteño de Belgrano.

Su exabogado, Diego Storto, había afirmado que el informe toxicológico de la joven habría arrojado resultado positivo en cocaína. Según trascendió, llevaba dos días en una situación de consumo y también se mencionaron otras sustancias como Tusi, alcohol y psicotrópicos.

Tras finalizar su declaración ante la fiscal Florencia Nocerez, Candela habló en exclusiva con PrimiciasYa para América TV y dio su versión de los hechos. "Fue un momento muy loco. Tuve alucinaciones. Del suceso me acuerdo poco y nada. No fueron adicciones; me duele lo que se dijo en redes. Me acuerdo de que corrí por la calle, pero la mayoría de las cosas las vi después", explicó.

Además, confirmó que existe una medida de restricción de acercamiento con Moyano: "Tengo una perimetral, creo que sí. Vamos a ver cómo enfrentamos esto, que fue muy mediático. Nos veíamos seguido, hemos compartido muchas cosas. Es muy compañero, me ayuda mucho. Estoy triste", expresó con tono de preocupación.

La modelo también desmintió haber sufrido una agresión física durante aquella madrugada. "No estuve sometida a un episodio de violencia", aseguró, buscando despejar las versiones que circularon en los medios.

Por último, contó cómo planea afrontar los próximos días tras el impacto del caso. "Me voy a ir un tiempo con mi familia, en Rosario, para descansar y ordenar mi cabeza", señaló, dejando entrever su intención de alejarse del foco mediático para recuperarse emocionalmente.