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Gran Hermano quedó en manos de las mujeres y Solange provocó a sus compañeras tras eliminar a Hanssen

Tras la eliminación de Hanssen, Solange celebró su permanencia y lanzó una provocación que generó tensión entre las mujeres de la casa.

11 ago 2026, 00:25
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sol y hanssen gh
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Este lunes, en una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se produjo un hecho inédito que quedará marcado en la historia internacional del reality: las últimas nueve participantes que continúan en competencia son mujeres. Además, se encamina hacia otro momento icónico: después de 19 años, el ganador de Gran Hermano Argentina volverá a ser una mujer.

En esta gala, Hanssen se enfrentó en un mano a mano con Solange Abraham y, finalmente, tuvo que abandonar la casa. Antes de cruzar la puerta y despedirse de sus compañeras, Hanssen tuvo unas palabras para el Big y para las participantes que continúan en carrera: "Bueno, Big, muchísimas gracias por el tiempo acá. Te lo agradezco muchísimo. La verdad que fue una oportunidad increíble. Realmente creo que la aproveché al máximo. Les mando un saludo a todas. Muchísima suerte. Ahora son todas mujeres, así que les deseo lo mejor. No se maten, en la medida de lo posible".

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Con su salida, se confirmó así un escenario completamente femenino en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada. Las nueve participantes que permanecen en la casa deberán ahora enfrentarse a las últimas semanas de competencia con un objetivo en común: convertirse en la nueva ganadora del reality.

Pero mientras Hanssen todavía se despedía, Solange ya comenzaba a pensar en lo que viene. La jugadora, que se convirtió en una de las protagonistas de esta edición y logró superar varios mano a mano, reaccionó con confianza después de la eliminación. "Bueno, a ver con quién me toca el versus la semana que viene", lanzó Sol, agrandada tras haber eliminado a varios participantes a lo largo de la competencia.

Con cada vez menos jugadores y todas mujeres en carrera, Gran Hermano Generación Dorada entra en una etapa decisiva. La próxima eliminación volverá a poner a prueba a las participantes y podría comenzar a definir quiénes son las grandes candidatas a llegar a la final.

Por qué se pelearon Charlotte Caniggia y Solange Abraham en la cena de nominados de Gran Hermano

El último domingo, durante la tradicional cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Charlotte Caniggia y Solange Abraham volvieron a encontrarse frente a frente y protagonizaron un cruce cargado de tensión que rápidamente se intensificó.

La discusión comenzó cuando Charlotte decidió responder a las críticas que venía recibiendo dentro de la casa. “Yo no digo nada, chicas”, lanzó. La frase no pasó desapercibida para Solange, que retrucó sin dudar: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”.

Lejos de retroceder, Charlotte subió la apuesta y dejó en claro que no pensaba aceptar las acusaciones. “No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”, afirmó con firmeza.

Solange volvió a contestar con dureza: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”, dijo, en uno de los momentos más tensos del intercambio.

La respuesta de Charlotte fue aún más explosiva y transformó el cruce en un duelo de acusaciones. “¿Puedo hablar? Si yo soy la mala, por qué no tengo a nadie en contra de la casa. Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra. Y por ser mala persona. Y la mala sos vos. Me querés ensuciar, sucia. Sos vos la sucia”, disparó.

Mientras los gritos crecían y la pelea parecía no tener fin, Santiago del Moro intervino para redirigir la charla hacia otro de los momentos que marcaron la estadía de Charlotte en el reality.

El conductor le preguntó sobre la salida de Cola y la estrategia que adoptó el resto de la casa: “Te quería hacer una pregunta el otro día: cuando sentías que la casa iba detrás de Cola para pegarte a vos también, cómo te hiciste fuerte para quedarte en una casa que te sacaban a tu amigo para sacarte a vos”. Charlotte respondió: “Y siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce cómo soy. Hago mucho reality”. A lo que Solange ironizó: “Qué humilde”.

Con acusaciones cruzadas, gritos y ninguna de las dos dispuesta a ceder, Charlotte y Solange volvieron a dejar en claro que la convivencia dentro de Gran Hermano está lejos de ser pacífica. Todo indica que este enfrentamiento todavía tiene varios capítulos por delante.

     

 

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