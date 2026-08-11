Gran Hermano quedó en manos de las mujeres y Solange provocó a sus compañeras tras eliminar a Hanssen

Con cada vez menos jugadores y todas mujeres en carrera, Gran Hermano Generación Dorada entra en una etapa decisiva. La próxima eliminación volverá a poner a prueba a las participantes y podría comenzar a definir quiénes son las grandes candidatas a llegar a la final.

Por qué se pelearon Charlotte Caniggia y Solange Abraham en la cena de nominados de Gran Hermano

El último domingo, durante la tradicional cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Charlotte Caniggia y Solange Abraham volvieron a encontrarse frente a frente y protagonizaron un cruce cargado de tensión que rápidamente se intensificó.

La discusión comenzó cuando Charlotte decidió responder a las críticas que venía recibiendo dentro de la casa. “Yo no digo nada, chicas”, lanzó. La frase no pasó desapercibida para Solange, que retrucó sin dudar: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”.

Lejos de retroceder, Charlotte subió la apuesta y dejó en claro que no pensaba aceptar las acusaciones. “No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”, afirmó con firmeza.

Solange volvió a contestar con dureza: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”, dijo, en uno de los momentos más tensos del intercambio.

La respuesta de Charlotte fue aún más explosiva y transformó el cruce en un duelo de acusaciones. “¿Puedo hablar? Si yo soy la mala, por qué no tengo a nadie en contra de la casa. Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra. Y por ser mala persona. Y la mala sos vos. Me querés ensuciar, sucia. Sos vos la sucia”, disparó.

Mientras los gritos crecían y la pelea parecía no tener fin, Santiago del Moro intervino para redirigir la charla hacia otro de los momentos que marcaron la estadía de Charlotte en el reality.

El conductor le preguntó sobre la salida de Cola y la estrategia que adoptó el resto de la casa: “Te quería hacer una pregunta el otro día: cuando sentías que la casa iba detrás de Cola para pegarte a vos también, cómo te hiciste fuerte para quedarte en una casa que te sacaban a tu amigo para sacarte a vos”. Charlotte respondió: “Y siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce cómo soy. Hago mucho reality”. A lo que Solange ironizó: “Qué humilde”.

Con acusaciones cruzadas, gritos y ninguna de las dos dispuesta a ceder, Charlotte y Solange volvieron a dejar en claro que la convivencia dentro de Gran Hermano está lejos de ser pacífica. Todo indica que este enfrentamiento todavía tiene varios capítulos por delante.