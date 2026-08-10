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Pincoya bajó de la placa de Gran Hermano y desafió al Big con un inesperado mensaje: "No te queda de otra"

Tras bajar de placa, Pincoya celebró su continuidad en Gran Hermano y sorprendió al Big con un desafiante mensaje que dejó abierta la puerta a una reconciliación.

10 ago 2026, 23:31
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PINCOYA
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Este lunes, durante la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Pincoya logró bajar de placa gracias al voto del público y, tras conocer la decisión, aprovechó para agradecer el apoyo que recibió desde afuera. Sin embargo, también tuvo un particular intercambio con Santiago del Moro y el Big.

“Quiero darle las gracias a la gente que me hace el aguante, porque acá obviamente los compañeros quieren sacar a cada uno de nosotros, me incluyo yo también, a través de sus votaciones, que eso es válido dentro del juego, así que no pasa nada, amigos”, expresó Pincoya luego de conocer que continuaba en la casa.

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Lejos de quedarse únicamente con el agradecimiento, la participante lanzó un desafío de cara a los próximos días. “Así que si me quieren tirar de nuevo, háganlo. Pero sí, quiero darle las gracias humildemente a la gente que me banca, te quiero dar las gracias a ti también”, le dijo a Del Moro.

Pero el momento más llamativo llegó cuando Pincoya se dirigió directamente al Big, con quien protagonizó varios cruces durante su estadía en la casa. “Y bueno, Big, no te queda de otra. En una de esas estos días nos abuenamos”, le dijo, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación con la autoridad máxima del reality.

Ante la particular propuesta, el conductor intervino y le respondió: “Pico, te mando un fuerte beso. Y el Big va a tener que seguir esperando, entonces”.

Sin embargo, Pincoya no descartó que la relación con el Big pueda mejorar en los próximos días: “No, capaz que nos abuenemos ahora. Tenemos estos días para reconciliarnos”, aseguró.

Por qué Pincoya se "enojó" con el Big. El particular intercambio se dio después de varios cruces entre Pincoya y el Big dentro de la casa. Todo comenzó cuando la participante rompió una de las reglas del juego al realizar un dibujo prohibido en una servilleta. A raíz de esta situación, el Big la llamó al confesionario para advertirle sobre su comportamiento. Pincoya no tomó bien el llamado de atención y reaccionó con enojo ante lo que consideró una forma de censura dentro del reality.

Cómo fue el nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock

Con más de cinco meses de emisión por la pantalla de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una etapa clave del juego. Como suele suceder en esta instancia del reality, la tensión entre los participantes crece minuto a minuto y cada movimiento dentro de la casa puede alterar estrategias y vínculos construidos a lo largo de la competencia.

Durante la noche del jueves, una situación inesperada cambió por completo el clima del programa: Juanicar debió abandonar la casa luego de que el Big le informara que su madre atravesaba un problema de salud y que su familia necesitaba su presencia fuera del juego.

La salida del participante provocó una fuerte conmoción, especialmente en Yipio, quien quedó profundamente afectada al perder a la última persona que consideraba su aliada. Pero el panorama se complicó aún más cuando, poco después, un mensaje proveniente del exterior volvió a alterar la calma y puso a la uruguaya en el centro de la escena.

El episodio ocurrió mientras Pincoya fumaba en el patio. En ese momento, desde afuera de la casa se escuchó un grito dirigido hacia ella con un mensaje claro sobre su compañera. La voz que logró hacerse oír lanzó: "Pincoya, Yipio te mintió. Yipio es una traidora". El grito generó desconcierto dentro del reality, ya que los mensajes externos están prohibidos y pueden influir directamente en las decisiones de los jugadores. Cabe recordar que el Big les ha indicado en reiteradas ocasiones que, ante cualquier manifestación del exterior, deben ingresar de inmediato para evitar recibir información que afecte el desarrollo del juego.

Sin embargo, las cámaras mostraron que Pincoya no entró enseguida tras escuchar el grito. Apagó su cigarrillo con calma, se tomó unos segundos y luego comenzó a caminar hacia el interior de la casa. Aunque aceleró el paso, alcanzó a escuchar el mensaje completo antes de ingresar.

     

 

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