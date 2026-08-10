Pincoya bajó de la placa de Gran Hermano y desafió al Big con un inesperado mensaje: "No te queda de otra"

Ante la particular propuesta, el conductor intervino y le respondió: “Pico, te mando un fuerte beso. Y el Big va a tener que seguir esperando, entonces”.

Sin embargo, Pincoya no descartó que la relación con el Big pueda mejorar en los próximos días: “No, capaz que nos abuenemos ahora. Tenemos estos días para reconciliarnos”, aseguró.

Por qué Pincoya se "enojó" con el Big. El particular intercambio se dio después de varios cruces entre Pincoya y el Big dentro de la casa. Todo comenzó cuando la participante rompió una de las reglas del juego al realizar un dibujo prohibido en una servilleta. A raíz de esta situación, el Big la llamó al confesionario para advertirle sobre su comportamiento. Pincoya no tomó bien el llamado de atención y reaccionó con enojo ante lo que consideró una forma de censura dentro del reality.

Cómo fue el nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock

Con más de cinco meses de emisión por la pantalla de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una etapa clave del juego. Como suele suceder en esta instancia del reality, la tensión entre los participantes crece minuto a minuto y cada movimiento dentro de la casa puede alterar estrategias y vínculos construidos a lo largo de la competencia.

Durante la noche del jueves, una situación inesperada cambió por completo el clima del programa: Juanicar debió abandonar la casa luego de que el Big le informara que su madre atravesaba un problema de salud y que su familia necesitaba su presencia fuera del juego.

La salida del participante provocó una fuerte conmoción, especialmente en Yipio, quien quedó profundamente afectada al perder a la última persona que consideraba su aliada. Pero el panorama se complicó aún más cuando, poco después, un mensaje proveniente del exterior volvió a alterar la calma y puso a la uruguaya en el centro de la escena.

El episodio ocurrió mientras Pincoya fumaba en el patio. En ese momento, desde afuera de la casa se escuchó un grito dirigido hacia ella con un mensaje claro sobre su compañera. La voz que logró hacerse oír lanzó: "Pincoya, Yipio te mintió. Yipio es una traidora". El grito generó desconcierto dentro del reality, ya que los mensajes externos están prohibidos y pueden influir directamente en las decisiones de los jugadores. Cabe recordar que el Big les ha indicado en reiteradas ocasiones que, ante cualquier manifestación del exterior, deben ingresar de inmediato para evitar recibir información que afecte el desarrollo del juego.

Sin embargo, las cámaras mostraron que Pincoya no entró enseguida tras escuchar el grito. Apagó su cigarrillo con calma, se tomó unos segundos y luego comenzó a caminar hacia el interior de la casa. Aunque aceleró el paso, alcanzó a escuchar el mensaje completo antes de ingresar.