"Tuvo un paro cardíaco": la inesperada versión de Facundo Moyano sobre la madrugada con Candela Arizaga

Además, defendió su accionar durante la secuencia registrada por cámaras de seguridad en las calles de Belgrano y aseguró que fue él quien solicitó la presencia de la Policía y una ambulancia para asistir a su pareja.

Qué dijo sobre las imágenes de las cámaras

Otro de los puntos sobre los que Moyano dio explicaciones fueron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron a Arizaga corriendo por las calles de Belgrano durante la madrugada del 4 de agosto. El exdiputado cuestionó la interpretación de uno de los videos y aseguró que el hombre que aparece detrás de la joven no es él, sino un efectivo policial. “Nunca soy yo el que está corriendo”, afirmó.

Facundo Moyano aseguró que conserva videos de lo ocurrido dentro de su departamento durante la madrugada del 4 de agosto. (Foto: archivo).

Moyano reconoció, sin embargo, que aparece en otro momento de la secuencia. “El que está de pantalón corto y de remera soy yo”, explicó.

Según su reconstrucción, Arizaga salió primero del edificio y bajó en ascensor, mientras que él tuvo que esperar para poder utilizarlo. Por ese motivo, sostuvo que quedó varios minutos detrás de su pareja. “Yo no puedo correr a Candela porque Candela baja en ascensor y yo recién llamo al ascensor. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”, relató.

El dirigente también aseguró que durante parte del recorrido se mantuvo a una distancia de entre 100 y 150 metros de Arizaga hasta que finalmente logró alcanzarla. En ese momento, según contó, intervino el encargado de otro edificio, quien se ofreció a cuidar el perro de la joven mientras él intentaba asistirla.

Los videos que, según Moyano, respaldan su versión

Moyano afirmó que conserva registros de lo ocurrido dentro de su departamento y que esas imágenes permitirían reconstruir lo sucedido durante aquella madrugada. “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”, aseguró.

El exdiputado explicó que todavía no decidió presentar esos videos ante la Justicia, aunque manifestó que pretende mostrárselos a Arizaga y a algunos periodistas. Según sostuvo, las imágenes permitirían comprobar su versión sobre la emergencia médica y lo ocurrido dentro de la vivienda. “¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó”, afirmó.

Moyano cuestionó su detención

El dirigente sindical también cuestionó la decisión de detenerlo y sostuvo que su exposición pública pudo haber influido en la actuación inicial de la Justicia. “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, afirmó.

Moyano continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su defensa solicitó que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga, luego de que la joven manifestara ante la fiscalía que no quería mantener esas medidas y que su intención era retomar la relación con el exdiputado.