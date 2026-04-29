Se informa que el porcentaje de movilidad que determina la Administración Nacional de la Seguridad Social se basa en el dato inflacionario con dos meses de rezago. De esta manera, el incremento que reciben los titulares de la AUH de ANSES y el SUAF en mayo de 2026 responde a la variación de precios certificada por el INDEC durante el mes de marzo, asegurando una actualización previsible y técnica.

Se confirma que este sistema de movilidad mensual de la Administración Nacional de la Seguridad Social elimina las actualizaciones trimestrales, permitiendo que las asignaciones sociales no queden rezagadas ante los aumentos estacionales. El ajuste impacta en la totalidad de la escala de ingresos, beneficiando tanto a los trabajadores en relación de dependencia como a los sectores con mayor vulnerabilidad económica.

ANSES confirmó los nuevos valores de la AUH y SUAF tras el aumento

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza periódicamente los límites de ingresos familiares para garantizar el acceso al beneficio formal. Para percibir el SUAF, los salarios individuales y del grupo familiar no deben superar los techos fijados por el organismo, los cuales se ajustan en sintonía con las variaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Se informa que, en caso de exceder los límites establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el sistema suspende automáticamente la liquidación del SUAF para ese núcleo familiar. Sin embargo, se confirma que no existen topes de ingresos para los hijos con discapacidad, permitiendo que la cobertura de ANSES llegue de manera ininterrumpida a las familias que requieren un soporte económico especial por razones de salud.

¿Qué conceptos integran el pago unificado de la AUH de ANSES?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES perciben una liquidación que unifica diversos beneficios bajo un mismo calendario de pagos. Al haber base actualizado por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social suma el extra por la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, consolidando un ingreso de apoyo nutricional clave para los menores de hasta 14 años.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza una retención preventiva del 20% mensual sobre el monto de la AUH. Ese acumulado se deposita una vez al año tras la validación de la Libreta de Asignación Universal, documento que certifica los controles sanitarios y la asistencia escolar. Este mecanismo incentiva el cumplimiento de las metas de bienestar integral para los niños bajo la órbita de ANSES.

¿Cómo consultar el monto exacto de cobro en mayo?

Se informa que los beneficiarios pueden acceder al detalle de su liquidación de mayo de 2026 a través de los canales digitales de la entidad previsional.