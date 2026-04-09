Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos se acreditan en las fechas de cobro de abril?

Junto con el haber mensual actualizado por movilidad, los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social perciben adicionales que incrementan el saldo final. En las fechas de cobro de abril se deposita:

Haber neto de AUH: $109.332,80 por hijo.

Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años).

Tarjeta Alimentar: montos de entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.

La combinación de estos beneficios permite que una familia con un hijo menor de tres años alcance una suma neta de $213.129,80. Este valor se encuentra disponible en su totalidad desde la fecha de acreditación asignada por el número de DNI.

¿Cómo consultar el lugar de pago de las asignaciones de ANSES?

Para confirmar la sucursal bancaria o el medio de cobro, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el apartado "Mis Asignaciones" detalla no solo la fecha, sino también el banco donde se encuentran los fondos.

Es importante recordar que, si bien existen opciones de financiamiento externo, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo. Cualquier descuento previo de préstamos otorgados por otras entidades financieras impactará en el recibo de haberes de este mes.

¿Quiénes deben presentar el certificado para cobrar los $85.000?

Aquellos beneficiarios que no recibieron de oficio la Ayuda Escolar Anual en marzo pueden gestionarla en las fechas de cobro de abril. El requisito indispensable es la presentación del certificado de escolaridad a través de los canales digitales de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Una vez que el organismo valida el formulario, se habilita el pago único de $85.000, el cual se acredita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta de la asignación familiar. Este trámite es fundamental para asegurar que el refuerzo económico llegue a quienes no fueron incluidos en la liquidación automática del mes anterior.