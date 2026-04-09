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Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

Se confirmaron las fechas de cobro de las asignaciones familiares de ANSES en abril de 2026. Tras la oficialización del cronograma, los titulares de AUH y SUAF ya pueden consultar los días de acreditación según el DNI, incluyendo los montos con el nuevo aumento por movilidad.

Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de las asignaciones familiares ya cuentan con el esquema definitivo para el cuarto mes del año. En abril de 2026, las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del documento de identidad de los titulares. Este cronograma contempla la liquidación del haber mensual con el incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero, garantizando que el pago unificado llegue de manera ordenada a las cuentas bancarias de todo el país.

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El calendario de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril. Durante este periodo, el organismo previsional no solo deposita el haber base, sino que también acredita de forma automática el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar. La unificación de estos conceptos en una única jornada de pago busca simplificar la gestión financiera de los hogares y reducir la afluencia en las sucursales bancarias mediante un sistema de pagos escalonado.

Durante abril de 2026, es fundamental que los beneficiarios supervisen sus datos personales en la plataforma oficial del organismo. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza controles mensuales de ingresos para validar la permanencia en el padrón de asignaciones familiares. Respetar las fechas de cobro asignadas resulta clave para evitar inconvenientes en la percepción de los haberes, especialmente en un mes donde se integran refuerzos escolares para quienes regularizaron su situación documental.

¿Cuáles son las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril?

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Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

Las fechas de cobro de asignaciones de ANSES en abril confirman el calendario por DNI

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la AUH y el SUAF en abril de 2026 se distribuye de acuerdo al último número del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos se acreditan en las fechas de cobro de abril?

Junto con el haber mensual actualizado por movilidad, los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social perciben adicionales que incrementan el saldo final. En las fechas de cobro de abril se deposita:

  • Haber neto de AUH: $109.332,80 por hijo.

  • Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años).

  • Tarjeta Alimentar: montos de entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.

La combinación de estos beneficios permite que una familia con un hijo menor de tres años alcance una suma neta de $213.129,80. Este valor se encuentra disponible en su totalidad desde la fecha de acreditación asignada por el número de DNI.

¿Cómo consultar el lugar de pago de las asignaciones de ANSES?

Para confirmar la sucursal bancaria o el medio de cobro, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el apartado "Mis Asignaciones" detalla no solo la fecha, sino también el banco donde se encuentran los fondos.

Es importante recordar que, si bien existen opciones de financiamiento externo, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo. Cualquier descuento previo de préstamos otorgados por otras entidades financieras impactará en el recibo de haberes de este mes.

¿Quiénes deben presentar el certificado para cobrar los $85.000?

Aquellos beneficiarios que no recibieron de oficio la Ayuda Escolar Anual en marzo pueden gestionarla en las fechas de cobro de abril. El requisito indispensable es la presentación del certificado de escolaridad a través de los canales digitales de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Una vez que el organismo valida el formulario, se habilita el pago único de $85.000, el cual se acredita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta de la asignación familiar. Este trámite es fundamental para asegurar que el refuerzo económico llegue a quienes no fueron incluidos en la liquidación automática del mes anterior.

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