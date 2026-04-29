Con aumento incluido: ANSES ya tiene fechas de pago para pensionados en mayo

- $393.250,17 de haber base
- $463.250,17 con el bono extraordinario de $70.000 incluido
El refuerzo continuará destinado a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema previsional.
Otros montos confirmados por ANSES
Además de la jubilación mínima, también se actualizaron otras prestaciones:
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.600,12 base y $384.600,12 con bono
- PNC para madres de siete hijos: $393.250,17 base y $463.250,17 con bono
- PNC por invalidez o vejez: $275.275,12 base y $345.275,12 con bono
Estos valores reflejan la estructura del sistema previsional, donde algunas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo y otras alcanzan el 100%.
A cuánto llega la jubilación máxima
En la parte más alta de la escala, la jubilación máxima también tendrá actualización en mayo.
El monto confirmado será de:
En este caso, no corresponde el bono adicional, ya que el refuerzo está orientado exclusivamente a los ingresos más bajos.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados que cobran la mínima
Las fechas confirmadas son:
- DNI terminado en 0: 11 de mayo
- DNI terminado en 1: 12 de mayo
- DNI terminado en 2: 13 de mayo
- DNI terminado en 3: 14 de mayo
- DNI terminado en 4: 15 de mayo
- DNI terminado en 5: 18 de mayo
- DNI terminado en 6: 19 de mayo
- DNI terminado en 7: 20 de mayo
- DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo
Calendario para jubilados con haberes superiores
Quienes cobran más que la mínima percibirán sus haberes en la segunda parte del mes:
- DNI 0 y 1: 22 de mayo
- DNI 2 y 3: 26 de mayo
- DNI 4 y 5: 27 de mayo
- DNI 6 y 7: 28 de mayo
- DNI 8 y 9: 29 de mayo
AUH ANSES: cuándo cobro en mayo
También quedó definido el cronograma para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH):
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8: 21 de mayo
- DNI 9: 22 de mayo
Por qué cambió el calendario en mayo
El cronograma presenta algunas modificaciones respecto de abril por cuestiones operativas y por la presencia de feriados dentro del mes.
Esto generó un leve corrimiento en las fechas de inicio, que ahora comienzan el 11 de mayo.
Qué recuerda ANSES a los beneficiarios
El organismo remarcó algunos puntos importantes:
- El dinero queda depositado desde la fecha asignada
- No es obligatorio retirar efectivo ese mismo día
- Se recomienda utilizar tarjeta de débito para evitar filas
- La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES