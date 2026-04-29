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Con aumento incluido: ANSES ya tiene fechas de pago para pensionados en mayo

ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 para pensionados, con aumento incluido y fechas organizadas según terminación de DNI. También seguirán los refuerzos para los haberes más bajos.

Con aumento incluido: ANSES ya tiene fechas de pago para pensionados en mayo

Con aumento incluido: ANSES ya tiene fechas de pago para pensionados en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados, junto con los nuevos montos actualizados por movilidad. El cronograma comenzará el 11 de mayo y se desarrollará de manera escalonada, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

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Este mes llega con una suba del 3,4%, aplicada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impactará directamente en todos los haberes previsionales.

Como ocurre habitualmente, primero cobrarán quienes perciben la jubilación mínima, mientras que luego será el turno de los titulares con ingresos superiores.

Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima quedará en:

  • $393.250,17 de haber base
  • $463.250,17 con el bono extraordinario de $70.000 incluido

El refuerzo continuará destinado a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema previsional.

Otros montos confirmados por ANSES

Además de la jubilación mínima, también se actualizaron otras prestaciones:

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.600,12 base y $384.600,12 con bono
  • PNC para madres de siete hijos: $393.250,17 base y $463.250,17 con bono
  • PNC por invalidez o vejez: $275.275,12 base y $345.275,12 con bono

Estos valores reflejan la estructura del sistema previsional, donde algunas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo y otras alcanzan el 100%.

ANSES AUH

A cuánto llega la jubilación máxima

En la parte más alta de la escala, la jubilación máxima también tendrá actualización en mayo.

El monto confirmado será de:

  • $2.646.201,22

En este caso, no corresponde el bono adicional, ya que el refuerzo está orientado exclusivamente a los ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados que cobran la mínima

Las fechas confirmadas son:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Calendario para jubilados con haberes superiores

Quienes cobran más que la mínima percibirán sus haberes en la segunda parte del mes:

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

AUH ANSES: cuándo cobro en mayo

También quedó definido el cronograma para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Por qué cambió el calendario en mayo

El cronograma presenta algunas modificaciones respecto de abril por cuestiones operativas y por la presencia de feriados dentro del mes.

Esto generó un leve corrimiento en las fechas de inicio, que ahora comienzan el 11 de mayo.

Qué recuerda ANSES a los beneficiarios

El organismo remarcó algunos puntos importantes:

  • El dinero queda depositado desde la fecha asignada
  • No es obligatorio retirar efectivo ese mismo día
  • Se recomienda utilizar tarjeta de débito para evitar filas
  • La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES

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