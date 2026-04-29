Con aumento incluido: ANSES ya tiene fechas de pago para pensionados en mayo

$393.250,17 de haber base

de haber base $463.250,17 con el bono extraordinario de $70.000 incluido

El refuerzo continuará destinado a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema previsional.

Otros montos confirmados por ANSES

Además de la jubilación mínima, también se actualizaron otras prestaciones:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.600,12 base y $384.600,12 con bono

$314.600,12 base y $384.600,12 con bono PNC para madres de siete hijos: $393.250,17 base y $463.250,17 con bono

$393.250,17 base y $463.250,17 con bono PNC por invalidez o vejez: $275.275,12 base y $345.275,12 con bono

Estos valores reflejan la estructura del sistema previsional, donde algunas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo y otras alcanzan el 100%.

ANSES AUH

A cuánto llega la jubilación máxima

En la parte más alta de la escala, la jubilación máxima también tendrá actualización en mayo.

El monto confirmado será de:

$2.646.201,22

En este caso, no corresponde el bono adicional, ya que el refuerzo está orientado exclusivamente a los ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados que cobran la mínima

Las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Calendario para jubilados con haberes superiores

Quienes cobran más que la mínima percibirán sus haberes en la segunda parte del mes:

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo

AUH ANSES: cuándo cobro en mayo

También quedó definido el cronograma para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH):

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo

Por qué cambió el calendario en mayo

El cronograma presenta algunas modificaciones respecto de abril por cuestiones operativas y por la presencia de feriados dentro del mes.

Esto generó un leve corrimiento en las fechas de inicio, que ahora comienzan el 11 de mayo.

Qué recuerda ANSES a los beneficiarios

El organismo remarcó algunos puntos importantes: