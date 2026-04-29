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Nuevo BONO para Jubilados en mayo 2026: de cuánto será

El Gobierno confirmó un bono previsional para mayo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo alcanzará a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de ANSES.

Nuevo BONO para Jubilados en mayo 2026: de cuánto será

Nuevo BONO para Jubilados en mayo 2026: de cuánto será

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el pago de un nuevo bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados durante mayo de 2026. La medida fue confirmada a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanzará a quienes perciban el haber mínimo, además de otros beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES.

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Con esta decisión, los jubilados que cobran la mínima recibirán un ingreso total superior a $463.000 en mayo, sumando el aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario.

La medida busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al impacto de la inflación y continuará con el esquema de asistencia que el Ejecutivo viene aplicando desde comienzos de 2024.

Bono confirmado para mayo: cuánto cobrarán los jubilados

Durante mayo, la jubilación mínima tendrá una actualización del 3,4%, en línea con la inflación de marzo. A ese incremento se sumará el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, quienes perciban el haber mínimo cobrarán más de $463.000 en total durante el próximo mes.

El adicional será depositado junto al haber mensual y no requerirá ningún trámite previo.

Por qué se paga el bono de $70.000

En los fundamentos del decreto, el Gobierno explicó que el refuerzo responde al deterioro que sufrieron los haberes jubilatorios durante la vigencia de la fórmula de movilidad anterior.

Según el texto oficial, ese mecanismo no protegía adecuadamente frente a la inflación y generaba un desfase entre la evolución de los precios y los ingresos de jubilados y pensionados.

Por ese motivo, desde la asunción de Javier Milei se implementaron distintos bonos extraordinarios para complementar los haberes más bajos.

Durante enero y febrero de 2024 se pagaron refuerzos de $55.000, mientras que desde marzo de ese año en adelante el monto pasó a $70.000, cifra que se mantiene hasta la actualidad.

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Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

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Quiénes cobran el bono previsional en mayo

El decreto establece que el bono extraordinario será otorgado a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados con prestaciones contributivas a cargo de ANSES.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.
  • Madres de siete hijos o más con pensión no contributiva.
  • Titulares de pensiones graciables pagadas por ANSES.

En todos los casos, el beneficio deberá encontrarse vigente durante mayo para acceder al cobro.

Quiénes reciben los $70.000 completos

El bono completo será para quienes perciban el haber mínimo previsional.

Esto incluye a jubilados y pensionados que cobren el piso establecido por ANSES en mayo, luego de la actualización mensual.

Quiénes cobrarán un bono proporcional

Aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen la mínima, pero no alcancen el límite fijado por el Gobierno, recibirán un monto proporcional.

El objetivo es que ningún beneficiario alcanzado supere el tope determinado mediante la suma del haber mensual y el bono.

Por eso, ANSES liquidará un extra menor según cada caso particular.

Cómo se paga el bono

El refuerzo se acreditará automáticamente junto con el haber mensual habitual.

No es necesario hacer inscripción, completar formularios ni presentar documentación adicional.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle del pago a través de:

  • Mi ANSES
  • App oficial de ANSES
  • Recibo de haberes previsional

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